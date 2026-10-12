Leclerc admite que dejó escapar una oportunidad contra Verstappen, pero no la más obvia

Cuando Charles Leclerc tuvo una salida mejor que la de Max Verstappen y se hizo con la trazada interior de la curva 1, muchos en el centro de prensa pensaron que el monegasco debería haber mantenido su posición para ponerse en cabeza.

Sin embargo, su rival se encontraba por el exterior, en la trazada habitual que ofrecía un poco más de agarre, y el neerlandés estaba dispuesto a correr todos los riesgos. Verstappen ya había declarado a Motorsport.com un día antes que el segundo o tercer puesto en el Mundial de Pilotos no significaría nada para él, y que simplemente quería ir a por todas para conseguir victorias en carrera.

En otras palabras, Verstappen estaba dispuesto a arriesgarlo todo, aunque esa ni siquiera fue la razón principal por la que Leclerc no pudo completar la maniobra. Los puntos de referencia que utilizan los pilotos al frenar —como las señales de los 150 y 100 metros respecto al viraje— se encuentran a la derecha al acercarse a la curva 1, pero Leclerc no pudo verlas porque iba en paralelo a Verstappen.

El piloto de Ferrari tuvo que elegir su punto de frenada por instinto e intentó calcularlo lo mejor posible. Por ello, no lo considera una oportunidad perdida, y añadió: "Habría hecho exactamente lo mismo".

Por tanto, no hay nada que lamentar en ese sentido, aunque Leclerc también admitió que sí dejó escapar una oportunidad de adelantar a Verstappen, unas vueltas más tarde. El tetracampeón parecía estar dosificando su ritmo en las primeras vueltas para conservar los neumáticos, pero después reveló en la rueda de prensa posterior a la carrera que no se trataba de una decisión totalmente deliberada.

"Tuvimos unas cuantas vueltas con algunos problemas de despliegue de energía, así que ahí fue donde Charles casi me adelantó, en la curva 7".

Verstappen logró mantener el liderato al entrar en la curva 1, a pesar de que Leclerc salió mejor desde la parrilla Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

Verstappen no recibía toda la potencia eléctrica en los puntos donde la necesitaba, algo de lo que también se quejó Arvid Lindblad, de Racing Bulls, que utiliza la misma unidad de potencia: "Sí, yo también tuve problemas con el motor, algo que estamos intentando solucionar. Me adelantaban en las rectas y el freno motor era realmente malo, lo que no facilitaba la conducción", declaró el británico.

Para Verstappen, el problema se limitó a dificultades de despliegue en las primeras vueltas del Gran Premio de Singapur, pero Leclerc cree que debería haber aprovechado esas oportunidades.

"Hubo algunas oportunidades en las tres primeras vueltas, cuando Max tuvo problemas de despliegue, pero siempre pensé que se trataba de algo puntual, así que no estaba utilizando realmente mi batería, lo que quizá fue un error", admitió el monegasco.

Cada vez que Verstappen perdía velocidad en las rectas, el piloto de Ferrari pensaba que sería la última vez, por lo que no previó que el problema se repitiera ni ajustó su propia estrategia de uso de energía en consecuencia. Cuando el problema volvió a producirse, Leclerc ya no pudo reaccionar.

"Cuando me di cuenta de que no tenía potencia al final de la recta, no pude hacer nada. Era demasiado tarde para que yo utilizara la mía".

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 vía Getty Images

La pregunta, sin embargo, es si habría supuesto alguna diferencia en el resultado final. La posición en pista es crucial en el Circuito Urbano de Marina Bay y, en ese escenario, Leclerc no habría tenido que pasar tanto tiempo circulando en aire sucio. Por otro lado, reconoce que Verstappen fue sencillamente demasiado fuerte, y que Red Bull gestionó mejor sus neumáticos.

"No sé si habría cambiado mucho. Por supuesto, en la primera tanda habría ayudado, pero creo que, al final, simplemente tenían demasiado ritmo para nosotros".

Leclerc lo intentó de nuevo en los últimos compases con una estrategia diferente y una segunda parada bajo el coche de seguridad virtual, pero una segunda victoria de la temporada para Verstappen, tras su triunfo en Silverstone, resultó finalmente inalcanzable.

"Estoy contento, pero no súper contento. Quiero decir, el segundo puesto es un buen resultado teniendo en cuenta la tendencia que hemos tenido últimamente, en la que nos faltaba solo un poco de ritmo", detalló Leclerc.

"Creo que, sobre todo en la clasificación, teníamos un buen ritmo. En la carrera, Max tenía un poco más que nosotros, lo cual era de esperar, pero quizá estuvimos un poco más cerca de lo que esperábamos. Ha sido una carrera genial y he creído en ello hasta el último momento, pero, por desgracia, no ha sido suficiente".

No obstante, sí fue suficiente para que Leclerc lograra su primer podio desde el parón de verano y el quinto en total en esta temporada 2026 de la F1.