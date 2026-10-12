WEC en Barcelona: horarios y cómo verlo (¡con cambio de formato!)

El WEC llega al Circuit de Barcelona-Catalunya el fin de semana del 16 al 18 de octubre, y aquí podrás consultar los horarios de cada sesión, cómo verlo, cómo llega el campeonato y más. No te pierdas nada del debut de Barcelona en el campeonato, en la que será la penúltima ronda de la temporada que acabará luego en Monza el 8 de noviembre.

A qué hora es la carrera de las 6 Horas de Fuji del WEC 2026

A qué hora empiezan las 6 Horas de Barcelona del WEC: domingo a las 12:00h

El WEC en Barcelona arrancará con la jornada del viernes, con hora y media de entrenamientos desde las 11:30h, con la FP1, seguida de una FP2 a las 16:30h. El sábado, empezará la actividad en Montmeló a las 08:50h para la FP3, que será exclusiva solo para los coches de LMGT3 que harán luego la clasificación y la Hyperpole desde las 11:50h.

Luego, el sábado, los Hypercar tendrán su FP3, o tercera y última sesión de entrenamientos libres, a las 12:40h, antes de la clasificación y la Hyperpole a partir de las 15:40h.

Si te lo preguntas, la carrera de 6 horas del WEC en Barcelona dará comienzo el domingo a las 12:00h y terminará, como es obvio, a las 18:00h.

Horarios completos del WEC en las 6 Horas de Barcelona 2026

VIERNES 16 DE OCTUBRE

Entrenamientos libres 1: 11:30h-13:00h

Entrenamientos libres 2: 16:30h-18:00h

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Entrenamientos libres 3 LMGT3: 08:50h

Clasificaciones LMGT3: 11:50h

Hyperpole LMGT3: 12:10h

Entrenamientos libres 3 HYPERCAR: 12:40h

Clasificación de HYPERCAR: 15:40h-15:52h

Hyperpole de HYPERCAR: 16:00h-16:10h

DOMINGO 17 DE OCTUBRE

Carrera: 12:00h (6 horas)

Formato diferente del WEC en Barcelona y su razón

Los organizadores del campeonato anunciaron un cambio que afecta solo a la jornada del sábado. El Campeonato del Mundo de Resistencia el sábado dividirá la acción en pista entre las categorías LMGT3 e Hypercar.

El sábado 17 de octubre, por la noche, se disputará en el Circuito Internacional del Algarve (Portimao), en Portugal, las 3 horas del GT World Challenge Europe-Endurance Cup, y como hay pilotos que harán doblete entre Barcelona y Portimao, el WEC ha querido ofrecerles flexibilidad.

El objetivo es que los pilotos y equipos tengan más tiempo de hacer la clasificación del WEC y luego volar para correr en Portugal la carrera, antes de regresar luego para hacer la carrera del domingo en Barcelona, penúltima ronda del curso 2026 que acabará en Monza.

Cómo ver las 6 Horas de Barcelona del WEC 2026 en España

Como toda la temporada del WEC en este 2026, las 6 Horas de Barcelona se podrán ver en Eurosport, a través de la propia plataforma, de HBO MAX o mediante sus canales en DAZN, Movistar + o Vodafone TV si tienes contratados los paquetes de motor o de DAZN.

Las 6 Horas de Barcelona y todo el WEC también lo puedes ver en la aplicación o web del FIAWEC+, de pago, con el live timing en directo.

Ya sabes que los entrenamientos libres 1 y 2 de las 6 Horas de Barcelona no se pueden seguir más que con el live timing oficial, mientras que la FP3 ya sí será desde el FIAWEC+.

Cómo llega el WEC 2026 a Barcelona: clasificaciones y posiciones

Las 6 horas de Fuji empezaron a perfilar en las clasificaciones del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA un panorama que presenta un fondo totalmente blanco con un gran círculo rojo en el centro.

Sí, la bandera japonesa ondeó, obviamente, muy alto en el cielo de Fuji durante el fin de semana en el que Toyota logró un increíble triunfo en casa tras dos años sin ganar ante su propio público.

Pero es precisamente la marca japonesa la que ahora mira a todos desde lo más alto, tras haber dado un buen vuelco a una situación que, tras Austin, parecía aún a medio congelar y de todo menos clara.

Y en lo que respecta al Mundial de Constructores, los 29 puntos conseguidos en casa han elevado a 169 el total acumulado por los TR010 Hybrid, ampliando a +23 la ventaja sobre BMW, que, no obstante, quedó segunda en Fuji y, a su vez, logró deshacerse de Ferrari.

Por su parte, el excelente fin de semana de Alpine en Fuji aupó a la marca francesa al cuarto puesto con 96 puntos, empatando con Cadillac, mientras que por detrás quedan más rezagados Aston Martin con 54, Peugeot con 24 y Genesis, última y a 12 puntos.

Mundial de pilotos del WEC 2026 antes de Barcelona

(Aquí mira la tabla completa)

Mundial de fabricantes del WEC 2026 antes de Barcelona

(Aquí mira la tabla completa)

Pos Equipos Puntos 1 Toyota 165 2 BMW 146 3 Ferrari 115 4 Cadillac 90

Cartel de las 6 horas de Barcelona Foto de: FIA WEC