Quartararo: “Siempre tiro yo y una vez que necesitaba ayuda no la he tenido”

Con su primer neumático en la Q2 Fabio Quartararo marcó un tiempo que parecía ya imposible de alcanzar por sus rivales: 1:22.677. Seguramente, el propio piloto de Yamaha imaginó que la mejor marca nunca registrada hasta ese momento en el Red Bull Ring le garantizaba la sexta pole del año y en su segunda salida no quiso tirar, renunciando a mejorar y, ya con la bandera a cuadros, quedarse sin pole y sin récord, que fue a manos de Jorge Martín.

“No he querido tirar con el segundo neumático. Quería tener ayuda y ninguno de los dos pilotos que estaban conmigo han querido tirar. Tenía un buen tiempo y sabía que tenía la primera fila asegurada. No estoy frustrado, pero siempre tiro yo y hoy no he querido. Tenemos un buen ritmo y salimos desde una buena posición en la parrilla”, explicó el piloto de Niza.

Ante esa sorprendente postura, le pidieron al francés si podía concretar qué piloto, o pilotos, no quisieron ayudarle.

“Esperaba que tirara Aleix (Espargaró). No tengo nada contra ellos, pero por una vez esperaba que alguien me ayudara. Siempre tiro delante y una vez que necesitaba un poquito de ayuda no la he tenido”, se quejó amargamente.

Pese al error de cálculo, Quartararo se ha mostrado muy sólido todo el fin de semana y está entre los claros favoritos a ganar.

“La segunda posición en parrilla es un muy buen resultado y estoy contento de salir desde la primera fila. Llevamos diez este año y eso es muy positivo”, introdujo antes de explicar que había notado mejoría respecto a la pasada semana, en la que ya fue tercero en la meta.

“Me encuentro bastante más fuerte que la semana pasada. De lunes a miércoles estuve muy aburrido y pude pensar mucho en la carrera. Al final, el 90% de las cosas que hemos probado han funcionado, he rodado mucho con gama usada y hemos dado un buen paso adelante”, dijo.

“El problema es que los demás también han mejorado. Estoy listo para luchar con las Ducati. En las frenadas soy fuerte, pero ellos también lo hacen tarde. Si estamos lejos no podemos recuperar, es como hacer la goma. Es parte del juego es una pista que sabemos que se da así para nosotros. Pero vamos a luchar y a apretar los dientes”, zanjó el chico de la Costa Azul.

Aleix Espargaró da su versión

Al respecto de lo expuesto por Fabio de la falta de ayuda, señalando directamente a Aleix Espargaró, Motorsport.com habló con el piloto de Aprilia, quien dio su versión de lo sucedido:

“Cuando hemos salido del pit lane él estaba delante de mí, no ha querido tirar y yo tampoco. Típica historia de las clasificaciones. Es cierto y tengo que reconocer que Fabio es de los que tira casi siempre, igual que Joan Mir, seguramente, pero ya me gustaría poder darle rueda. Pero él estaba girando en 1:22.6 y yo en 1:23.6. No creo que le hubiera podido ayudar mucho hoy”, explicó el de Granollers.

(Haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Fabio Quartararo en el GP de Austria 2021 de MotoGP)