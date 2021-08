El ocho veces campeón del mundo frenó cualquier tipo de expectativa de cara a la carrera de este domingo en el Red Bull Ring después de haberse colado en la segunda fila de la parrilla de salida del Gran Premio de Austria.

El de Honda aseguró que esa posición “no es real” y que analizando el fin de semana no está para luchar por las tres primeras posiciones.

“Nuestra posición real era clasificar del séptimo al noveno lugar. Ha salido la segunda fila porque se ha presentado una oportunidad y la hemos aprovechado”, confesó el de Honda.

“No estamos ni para la victoria ni el podio. Entrar entre los cinco primeros será complicado, hasta el sexto es más realista. En carrera hay mucho ritmo. Todo dependerá de las primeras vueltas y si no pierdo mucho tiempo y me voy un poco de los pilotos de atrás, eso me ayudará en las últimas vueltas, pero será una carrera muy larga”, avisó.

Márquez explicó el sábado que este fin de semana es de mucho trabajo, de probar piezas y trabajar en la moto del futuro, más que de poner a punto la RC213V para competir en carrera.

“El fin de semana pasado y hasta el FP3 de hoy hemos trabajado para el futuro. En el FP4 he puesto lo que me gusta a mí. Con una moto que conozco el objetivo es acabar más cerca del primero, no a 17 segundos como el domingo pasado”, recordó.

La lluvia, en estas circunstancias, puede ser el mejor aliado de Marc.

“Si llueve se abren todas las opciones: las de hacer una buena carrera y también las de caerse. Es toda una incógnita. Sobre el papel somos más competitivos en mojado, lo que no es bueno”, admitió.

Viñales ha hecho lo correcto

La noticia del fin de semana ha sido la suspensión de Maverick Viñales por parte de Yamaha, que este sábado ha vivido un nuevo capítulo con el piloto pidiendo perdón a la marca.

“Maverick ha hecho lo correcto, lo que tenía que hacer”, ha considerado Márquez.

“El comportamiento del pasado fin de semana no le pareció bien a Yamaha. Se puso en peligro a sí mismo, pero (hoy) ha hecho lo correcto y lo más lógico es que en Silverstone vuelta a estar en pista con la Yamaha, y que acabe la temporada. Si yo fuera él, trataría de acabar lo mejor posible el año porque es muy joven, le quedan muchos años por delante y estas cosas pueden perjudicarte en el futuro”, aconsejó el multicampeón.

Mientras Márquez, el piloto con más poles de la historia, lleva sin lograr una desde 2019, este año estamos viviendo la explosión de un debutante como Jorge Martín, que suma ya tres poles, dos podios y una victoria en su año de rookie. Un incio que recuerda mucho al del propio Marc, Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa.

“Jorge Martín está haciendo un gran trabajo. Es rapidísimo, ya lo demostró en Qatar con una carrera muy buena que lideró casi todas las vueltas. La semana pasada hizo una carrera perfecta y creo que mañana lo volver a hacer porque es quien tiene el mejor ritmo y es el más rápido. Pero ahora tenemos que entender su nivel en otros circuitos. En esta pista siempre ha sido muy rápido. Ya el año pasado en Moto2 ganó la carrera, aunque se la quitaron por pisar el verde. Hay que verle en Silverstone, en Aragón y otras pistas. Y si sigue siendo igual de rápido, sin duda será un claro contendiente al título el próximo año”. Palabra de campeón.

