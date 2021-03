Quartararo: "Quiero analizar los datos de Viñales; estaba en otra liga"

El piloto francés se había mostrado más fuerte que el español en la tabla de tiempos tanto en los test de pretemporada, como en la primera clasificación del año. Quartararo partió segundo en la parrilla de Losail, justo un lugar por delante de Viñales.

Los dos pilotos de Yamaha vieron con impotencia cómo les pasaban las Ducati en la salida. El Diablo perdió tres plazas, las mismas que su compañero. Sin embargo, mientras Mack fue de menos a más y se vino arriba en la segunda mitad de carrera, Quartararo se fue diluyendo hasta cruzar la meta quinto, afectado por un problema con el neumático trasero.

"Me sentí muy bien al principio. En cuanto pasé a Jack [Miller], pude ir a por Johann [Zarco] muy rápido, pero noté una gran degradación en el neumático trasero. Cuando Maverick me pasó estaba en otra liga, tenía mucho más agarre que nosotros. Pensé que tendría degradación más tarde. Al final pude adelantar a Rins y a Miller pilotando de otra manera", explicó Quartararo.

Viñales fue el único piloto de Yamaha que tuvo una carrera 'limpia' en Losail. Rossi sufrió un problema de neumáticos similar al de Quartararo, mientras que a Franco Morbidelli le falló el dispositivo de salida de la M1.

"Me pregunto cómo hizo Maverick las primeras vueltas, si fue más suave. Hablé con Valentino, le pasó más o menos lo mismo que a mí. Es un poco extraño. En los test rodé en 1:54.9 con 24 vueltas en el neumático, y aquí después de siete estaba destrozado. Fue un desastre total. Algo estaba mal. Por eso quiero analizar los datos de Maverick antes de decir si es el neumático o un problema de reglajes. Tendremos muy buenos datos para analizar", apuntó.

El piloto de Niza vio el lado positivo a la situación ya que en un día complicado rescató puntos importantes de cara a la pelea por el título.

"Un quinto puesto en una carrera difícil es lo que necesitamos, nos ayudará a final de temporada. El año pasado, cuando no íbamos bien, era 14º o me caía, y ahora soy quinto, a tres segundos de Maverick. No está tan mal. Así que son puntos importantes para el campeonato", zanjó.

Las fotos del Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

Arrancada Francesco Bagnaia, Ducati Team líder 1 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team líder 2 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 4 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podium: Johann Zarco, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 5 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 7 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 9 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 10 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 12 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 14 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 15 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 16 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 17 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 19 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Arrancada Francesco Bagnaia, Ducati Team líder 20 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 21 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Danilo Petrucci, KTM Tech3 22 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 23 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 24 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Danilo Petrucci, KTM Tech3 25 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 26 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 27 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 28 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Danilo Petrucci, KTM Tech3 29 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Danilo Petrucci, KTM Tech3 30 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images