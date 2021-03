Miller: "No quiero ser noveno ahora que estoy en el equipo oficial"

El australiano acabó la pretemporada con el mejor tiempo en el Circuito de Losail, pero ya el sábado solo pudo clasificarse quinto para la parrilla de Qatar. En la salida, Miller aprovechó la potencia de la Desmosedici para situarse tercero, donde se mantuvo en las primeras vueltas,

Maverick Viñales dio cuenta de las Ducati para llevarse la primera victoria del año, pero Johann Zarco y Pecco Bagnaia se hicieron in extremis con las dos posiciones restantes del podio. Miller, por su parte, fue perdiendo terreno vuelta a vuelta hasta cruzar la meta en la novena posición, a siete segundos del ganador.

"Hicimos una muy buena salida, pude apretar lo que quería, no demasiado fuerte al principio, pero a 12-14 vueltas del final, cuando Viñales pasó, me dije: 'Ahora es el momento de subir el ritmo'. Pude bajar de 1:55 durante algunas vueltas, pero luego me topé con un muro y empecé a perder la parte trasera en mitad de la curva. Intenté gestionar el neumático, pero no dio resultado, así que tenemos que entender lo que estoy haciendo y lo que están haciendo los demás", explicó Miller.

"El viento no fue lo ideal, pero fue lo mismo para todos. Fue un poco extraño, me sentí como si tuviera el paquete para luchar por la victoria, al menos durante media carrera. Estaba tranquilo, pero a siete segundos", añadió.

Señalado desde Ducati como un candidato al título, el de Townsville vio cómo sus compañeros de marca Zarco y Bagnaia le superaban con claridad.

"Ahora que estoy en el equipo oficial no quiero ser noveno, pero eso era lo que había hoy. Nueve puntos es mejor que cero, pero tenemos que entender lo que ha pasado y trabajar en ello para la próxima semana. Tenemos otra carrera aquí dentro de siete días, así que hay que encontrar siete segundos en los próximos siete días, así de simple", apuntó el #43.

Miller cerró el primer gran premio del año con dos caídas que, según su opinión, pudieron influirle en la carrera.

"Las caídas que he tenido este fin de semana seguro que también han afectado un poco a mi confianza, pero en términos de pilotaje en la carrera me he sentido cómodo", zanjó.

Las fotos del Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

Johann Zarco, Pramac Racing 1 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 3 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 4 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 5 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 6 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 7 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 8 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 9 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 10 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La parrilla del GP de Qatar 12 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La caída de Danilo Petrucci, KTM Tech3 13 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 14 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 15 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 23 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 24 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 25 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 26 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 27 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 28 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 29 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 30 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 31 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 32 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 33 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 34 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 35 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 36 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 37 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 40 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 41 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 42 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 43 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 44 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 45 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 46 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 47 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 48 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 49 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 50 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 51 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 52 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 53 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 54 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 55 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 56 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 57 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 58 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 59 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 60 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 61 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 62 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 63 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 64 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 65 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images El inicio de la carrera 66 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 67 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 68 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 69 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3, Danilo Petrucci, KTM Tech3 70 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 71 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 72 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 73 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 74 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 75 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 76 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 77 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 78 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 79 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 80 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 81 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 82 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 83 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 84 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 85 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 86 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 87 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 88 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 89 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 90 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 91 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 92 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 93 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 94 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 95 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 96 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 97 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3, Luca Marini, Esponsorama Racing 98 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 99 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 100 / 100 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images