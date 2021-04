Para el catalán, las dos primeras paradas del calendario, en Losail, le dejaron un sabor amargo. Después de una pretemporada en la que las expectativas a su alrededor se dispararon, Espargaró no pasó de la octava plaza en su estreno como piloto del Repsol Honda, y de la 13ª en la segunda cita, en el mismo escenario.

Este fin de semana correrá en un escenario que teóricamente permitirá hacerse una idea mucho más aproximada de los puntos fuertes y las debilidades de la RC213V de este 2021.

Por primera vez, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) contará con Márquez como vecino de taller, y sobre el papel no hay mejor referencia que esa para medir su estado de forma.

“Es importante tener a Marc de vuelta, tanto para mí como para Honda y el equipo. La moto ha cambiado mucho desde que se lesionó, y es bueno tenerle de vuelta para saber si es buena o no. Estamos todos emocionados de tenerle de vuelta”, declaró Espargaró este jueves, ya desde Portimao, donde el año pasado, en su última carrera con KTM, terminó el cuarto.

Cuando este viernes se suba a la moto en el primer entrenamiento libre, Márquez pondrá fin a nueve meses de baja, una travesía por el desierto que, en la opinión de Espargaró, solo le retrasará temporalmente.

“Marc será rápido de entrada, de eso no tengo ninguna duda. Lleva nueve años con esta moto, ya conoce los puntos débiles y fuertes. Todos esperamos que nos demuestre qué es capaz de hacer”, añadió el #44, que según dijo no ha terminado de dormir bien después de los resultados obtenidos en Qatar.

“No he dormido demasiado, y cada vez que me levantaba me ponía a pensar cuántos días quedaban para llegar aquí. Losail fue una especie de fallo para nosotros, porque teníamos potencial para terminar mucho mejor de lo que lo hicimos. Lo único que necesitamos es un buen sábado; el resto llegará”, auguró Polyccio, encantado de poner a prueba su adaptación en Portugal: “Este circuito me ayudará a entender mejor la Honda que Qatar. Aquí no fui mal el año pasado, y Bradl terminó el séptimo”.

Las fotos de Pol Espargaró en la temporada 2021 de MotoGP

