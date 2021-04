Mir: “Miller no me ha llamado, debe pensar que no hizo nada malo”

El Gran Premio de Doha, segunda cita de la temporada celebrada en Qatar, hubiera podido acabar de mala manera para el piloto de Suzuki, que fue golpeado lateralmente en la recta por Jack Miller, en una peligrosa acción del australiano.

Dirección de Carrera desestimó entrar a sancionar el incidente y aunque hubo una reclamación verbal por parte de Suzuki, la cosa no fue a más y acabó sin depurarse las responsabilidades.

El tema no ha hecho ninguna gracia al actual campeón del mundo, que sigue considerando la acción de Miller muy peligrosa y que debió ser duramente sancionado.

Desde entonces, Mir reconoció que no había vuelto a hablar con el australiano.

“No he hablado con Miller, si él se piensa que no hace falta hablar, seguramente es porque cree que no hizo nada malo. Yo no le he escrito porque no hice nada mal, y seguramente debe pensar igual Miller. Todos vimos lo que pasó, el me miró y vino hacia mí, me golpeó. Pero vamos a pasar página de este tema”.

Sin embargo, y pese a lo flagrante del incidente, Suzuki no presentó una apelación ni elevó una protesta mayor, lo que dejó un poco indefenso al campeón de MotoGP.

“Bueno, no sé qué contestarte, sí que fueron a protestar, pero tampoco se hurgó mucho en el tema. No sé, no quiero tampoco entrar mucho en este tema concreto, ya está, lo que hay que juzgar es la acción, para mí está fuera de la legalidad, Dirección de Carrera piensa que no y ya no vamos a sacar nada de todo esto, ya está”.

De cara al fin de semana en Portugal, el corredor de Mallorca llega motivado.

“Me encuentro bastante bien, cargado de pilas, creo que puede ser un fin de semana positivo para mí, llego motivado, a ver hasta dónde podemos llegar, tengo una espinita clavada de la pasada temporada”.

Portimao fue el pasado año la última carrera del curso, pero para Mir fue un verdadero desastre, teniendo que abandonar antes de hora. Afortunadamente para él, el título estaba ya cerrado y pudo vivirlo con bastante relajación.

“El año pasado no me relajé, tuve un problema con un motor y lo arrastramos todo el sábado, tuve que salir muy atrás en parrilla y luego en carrera, adelantando, tuve un toque con Pecco (Bagnaia) que hizo fallar una cosa de la electrónica de la moto, me tuve que retirar. No estaba relajado por haber sido ya campeón, no me relajé en toda la temporada hasta el final”, respondió Mir.

Por primera vez, el de Suzuki podrá defender su corona ante el anterior campeón, Marc Márquez, que reaparece tras una larga lesión. Le preguntaron si iba a ser un fin de semana especial.

“Para mí no es un fin de semana especial, lo es para él que vuelve, mi objetivo es el mismo, dar el cien por cien con lo que tengo. Para él seguramente será más especial, no vino a Qatar y aquí la Honda funciona, Portimao es un buen circuito para su moto, seguro que ha vuelto cuando se ha visto al nivel físico para hacerlo, yo hubiera hecho lo mismo, seguro que será rápido, no sé en qué momento, pero seguro que pronto”, zanjó el balear.

