Martín: “El podio de Qatar no me ha cambiado, sigo siendo el mismo”

Un fulgurante arranque de temporada en su primer año en MotoGP que le ha supuesto un reconocimiento generalizado, un mayor seguimiento y repercusión que, sin embargo, no afectan al joven corredor español.

“Los objetivos cambian respecto a Qatar, allí rodamos mucho y aproveché la oportunidad. Ahora quiero seguir aprendiendo y estar entre los diez primeros sería muy bueno para mí. Si podemos sorprender lo intentaremos, pero soy rookie y el objetivo debe seguir siendo aprender y tratar de estar regularmente entre los diez primeros”, explicó el de Pramac.

“A nivel de repercusión, la verdad es que ha sido grande, sobre todo en las redes sociales, donde ha habido mucha actividad esta semana. En MotoGP todo afecta mucho más y aunque no quieras darle importancia todo cambia bastante, pero personalmente el podio de Qatar a mí no me ha cambiado, sigo siendo el mismo”, añadió.

La noticia del fin de semana es la reaparición de Marc Márquez, contra el que Martín no se ha enfrentado nunca.

“No es una motivación extra para mí, tengo ganas de coincidir en pista con él. Al final es el piloto que ha marcado la diferencia en los últimos años, me gustaría ver si puedo aprender algo de su pilotaje si coincido en pista, pero para mí la motivación sigue siendo la misma”.

Los que sí se pueden ver más afectados son los pilotos que deben luchar por el título este año.

“Si eres un piloto que ya le conoces seguro que te tienes que preocupar un poco, pero estamos en un momento de la temporada en la que los favoritos deben estar a un nivel más alto porque llevan más tiempo entrenando y compitiendo. Quieras o no, Marc debe empezar ahora y al principio le puede costar un poco, pero estoy seguro de que dentro de poco ya estará ganando carreras”, ahondó.

Tras muchas semanas en Qatar, Portimao es un circuito completamente nuevo para Jorge con la Ducati.

“No sé muy bien los puntos fuertes del circuito. Creo que habrá que aprovechar bien las frenadas, también las pocas rectas de aceleración, pero creo que es en la frenada donde hay que sacar el tiempo. Miller fue bien el año pasado, veremos si podemos cogerle el aire al circuito”, zanjó el madrileño.

