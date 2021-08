Pol Espargaró tropieza dos veces con la misma piedra

Espargaró acabó fuera de los puntos (16º) la carrera del Gran Premio de Estiria de MotoGP este domingo, a más de 31 segundos del ganador, el joven debutante Jorge Martín. El de Honda fue castigado, en la parte final de la carrera, con un long lap penalty por exceder los límites de la pista hasta en cinco ocasiones, un hecho que, sin embargo, “no es ninguna excusa” para justificar su mal resultado, como el propio corredor reconoció al final.

El de Granollers (Barcelona) eligió el compuesto medio trasero de Michelin para disputar la prueba, como hicieron la mayoría de pilotos en la parrilla (19). Al pararse la carrera por el accidente de Dani Pedrosa y Lorenzo Savadori, que obligó a mostrar la bandera roja, Pol Espargaró tuvo que montar un neumático trasero usado ya en la Q1, al no disponer en su dotación de más unidades nuevas.

“El error fue mío por utilizar una goma media en la Q1 y quedarme sin un neumático nuevo para la (segunda) carrera. El problema es que tenemos que clasificar más adelante en parrilla. Las Ducati mejoran un segundo y medio con una goma blanda y nosotros solo dos o tres décimas. Para nosotros es lo mismo llevar el neumático blando que el medio trasero en clasificación”, dijo el domingo tras la carrera Polyccio.

Tropezar con la misma piedra

Lo curioso del caso es que la situación se repite y no es la primera vez que Pol Espargaró comete el mismo error. Como este año, en 2020 se corrió dos veces en el Red Bull Ring, disputándose la primera carrera, la del Gran Premio de Austria, hace menos de un año, el 16 de agosto.

Aquel domingo Espargaró, que entonces corría con KTM, salió a pista con un compuesto nuevo medio trasero, colocándose primero y liderando la carrera con solvencia, hasta que un choque entre Johann Zarco y Franco Morbidelli obligó a mostrar la bandera roja. La carrera se detuvo y, tras despejarse la pista, se reanudó a 20 vueltas.

“No teníamos ninguna ningún neumático medio trasero para la segunda carrera. No esperábamos una bandera roja como ha sucedido. Tuvimos que poner el neumático blando. No podía parar la moto y me iba largo en cada curva”, explicó aquel domingo el menor de los hermanos Espargaró, una experiencia que no le sirvió para tener la lección aprendida este pasado domingo.

Algo similar le pasó el pasado año a Joan Mir en la segunda carrera de Austria, que se paró con bandera roja cuando el de Suzuki lideraba la prueba.

“El año pasado no guardamos un neumático extra y tuve que salir a la segunda carrera con otro compuesto, así que en previsión de una bandera roja este año sí guardamos una goma extra para que no nos pasara lo mismo”, explicó este domingo Mir, que acabó segundo, su mejor resultado de la temporada.

