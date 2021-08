Mir: “Claramente el nuevo holeshot nos ha ayudado”

Aunque al final solo pudo recortar cuatro puntos a Fabio Quartararo en la general, el de Suzuki logró terminar segundo el Gran Premio de Estiria, por detrás del debutante Jorge Martín.

Joan Mir, que este fin de semana dispuso por primera vez del nuevo dispositivo de regulación de la altura trasera de la moto, el holeshot, destacó el avance que supone y el beneficio que noto con esta nueva ayuda.

Durante algunas partes de la carrera, que se vio interrumpida por una bandera roja y tuvo que vivir una segunda salida, Mir parecía controlar desde el segundo puesto a Martín, pero finalmente el de Pramac se mostró superior.

“Siempre intento darlo todo, algunas veces sale un podio y otras no. Esta vez estoy muy contento por el equipo, han trabajado muy bien este verano y han traído mejoras en la moto que claramente se han notado. No es fácil luchar aquí y tener este rimo y lo hemos logrado”, dijo en referencia al nuevo holeshot trasero, estrenado el sábado.

Pese a que estuvo hasta la parte final de la carrera muy cerca de Martín, al final no tuvo opciones de discutirle la victoria.

“Jorge ha hecho una gran carrera, con un ritmo muy alto. No sé a cuánto ha terminado el tercero, pero ha sido por el ritmo que ha marcado Jorge. Me costaba mucho recuperarle en el sector 3 y 4, cada vez le recortaba menos y se ha ido escapando. Al principio me he podido defender, pero a medida que la goma bajaba me he ido quedando. Espero recuperar el margen en la próxima carrera”, que se disputa en este mismo circuito la próxima semana.

El pasado año en este mismo circuito se mostró bandera roja cuando Mir iba líder destacado hacia su primera victoria en MotoGP.

“Cuando han enseñado la bandera roja estaba en el box pensando en lo que pasó el año pasado. No nos gusta parar cuando ya ha empezado la carrera, pero es lo que hay y lo hemos gestionado bien, estoy muy contento”.

Le preguntaron a Mir si había podido exprimir el nuevo dispositivo.

“He utilizado el dispositivo en carrera, claro que sí. Es una herramienta que te hace salir en igualdad de condiciones que los demás. La Suzuki no es la que más acelera y sin este dispositivo perdíamos mucho. Es solo un prototipo, pero un buen punto de partida que nos va a permitir mejorar la moto en las próximas carreras”, dijo esperanzado.

Ahora Mir está tercero de la general, pero aún lejos del líder Quartararo, pero con este avance se ve más fuerte para intentarlo.

“Siempre falta un poco para luchar por el Mundial, pero esta mejora se ha notado. Suzuki se ha dado cuenta, son piezas que nunca han sido mucho de Suzuki y que lo hayan hecho quiere decir que quieren ganar y que es un buen sitio para estar”, zanjó el balear.

