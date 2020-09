El de KTM lideró con solvencia la primera carrera del Gran Premio de Austria, que fue suspendida con bandera roja por un accidente cuando marchaba primero destacado.

Esa circunstancia complicó los planes de Pol Espargaró, que tuvo que cambiar el compuesto del neumático trasero para la segunda salida, a 20 vueltas.

“No teníamos ninguna goma media trasera para la segunda carrera. No esperábamos una bandera roja como ha sucedido. Tuvimos que poner el neumático blando. No podía parar la moto y me iba largo en cada curva”, explicó.

En la 'segunda carrera', Pol no tuvo ninguna oportunidad.

“En la primera carrera tuve la sensación de que hubiera podido incluso escaparme. Era más fuerte que los demás en frenada, y por eso me fue mal la segunda”.

Sobre el choque con Miguel Oliveira, reconoció que tenía parte de responsabilidad.

“Hemos hablado con Miguel. Me fui largo, porque me iba largo en cada curva. Estaba yo fuera y él dentro y nos tocamos; fue un incidente de carrera”, señaló.

“Cuando frenas fuerte cometes errores, es lo que pasa. Creo que hoy teníamos la mejor moto de todas y no pude sacar partido de ello. Tengo muchas ganas de volver a correr aquí”, algo que pasará el próximo fin de semana.

“Por eso estoy un poco más tranquilo, porque creo que se puede repetir”, avisó Pol, que la pasada semana, en Brno, ya se fue al suelo por un toque con Zarco.

Pasa las fotos y mira la caída y el posterior enfado