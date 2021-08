Martín: “En mi cabeza no era real la posibilidad de ganar esta carrera”

Impresionante victoria de Jorge Martín, en su sexta aparición en MotoGP el piloto de Pramac-Ducati se llevó el triunfo desde la pole, liderando todas las vueltas y tras una bandera roja que obligó a una segunda salida, ambas con el español desde el primer puesto.

Martín asumió el liderato desde la primera vuelta, marcó un ritmo que dejó atrás a todos sus rivales, excepto a Joan Mir hasta la parte final, y le permitió inscribir su nombre junto a los de Márquez, Lorenzo, Pedrosa, Crivillé, Sete, Mir, Rins y hasta doce pilotos españoles ganadores en la clase superior.

En la previa, en la que Martín ya había conseguido la segunda pole de la temporada, tras la de Doha, el madrileño no apuntaba a la victoria y hablaba, esta vez sí, de luchar por un podio, como el que conquistó en Losail en su segunda carrera en MotoGP.

“No era real esta posibilidad ayer en mi cabeza, tampoco en Qatar esperaba el podio cuando lo conseguí. Esta vez creía que podía llegar a los tres primeros, pero no me esperaba ganar de ninguna manera”, confesó el corredor.

“Al final ha sido una carrera en seco y eso me ha dado más opciones, ya que en mojado hubiera sido muy complicado para mí”.

“En la primera salida estaba cómodo, pero por suerte hemos podido salir con gomas nuevas en la segunda salida porque el neumático delantero no me daba mucha confianza, y aún me he encontrado mejor. He podido ponerme delante y tirar. Joan (Mir) ha hecho una gran carrera y ha sido el único que me ha aguantado el ritmo”, ha recordado el ganador.

Martín estaba feliz, pero no se le veía extremadamente eufórico pese a entrar en la historia de los grandes.

“Es que no me lo creo, aún no me ha dado tiempo de emocionarme, a ver en los próximos días si me sale esto”, apuntó.

Pese a ser debutante, Martín dio una exhibición de gestión de la carrera.

“Soy joven, pero en poco tiempo he ganado carreras de todo tipo, un campeonato y las lesiones me han ayudado mucho a aprender a gestionarme, tanto el físico como en carrera los neumáticos. Al final no tenía fuerzas, pero la ventaja de dos segundos que he cogido en la última parte de la carrera me ha ido muy bien al final. Cuando he apretado para escaparme he tenido un par de sustos, pero he podido gestionar bien las últimas vueltas”.

Campeón de Moto3 y con solo dos años en Moto2, Martín no esconde sus ambiciones.

“Es un paso más en mi gran sueño de ganar algún día el Mundial de MotoGP, y es increíble haber ganado una carrera ya tan pronto”, señaló.

Por último, el madrileño quiso acordarse de su abuelo, ingresado en un centro médico por una enfermedad.

“Muchos besos a mi abuelo que está en el hospital, espero que se recupere muy pronto”, pidió el novel ganador del Gran Premio de Estiria.

(Haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Jorge Martín en el GP de Estiria 2021 de MotoGP)