Pedrosa da la clave para ganar a Bagnaia, que puede servir a Martín y Márquez

La batalla por el título entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín es el gran aliciente de lo que queda de temporada 2024 de MotoGP. Tras el Gran Premio de Japón, el español sigue liderando el Mundial, pero con apenas 10 puntos sobre el italiano, que firmó en Motegi una actuación soberbia.

El vigente campeón consiguió dos victorias imponentes, mostrando un ritmo muy difícil de igualar y aprovechándose de la caída de Pedro Acosta en la carrera al sprint del sábado y de que tenía al de San Sebastián de los Reyes obligado a remontar, tras clasificarse en la undécima posición por una caída en la Q2.

Su desempeño en Japón mientras persigue su tercer título de la categoría reina consecutivo despertó, de nuevo, los elogios de su equipo, Ducati, en el propio paddock y de los comentaristas que siguen el campeonato por televisión. En España, tuvimos la suerte de contar en Japón con los conocimientos de una leyenda como Dani Pedrosa, en DAZN, que aprovechó para ofrecer una clave muy importante sobre cómo planea Bagnaia las carreras.

El turinés planteó en Japón una carrera de las que más le gustan, y para las que orienta el 'setting' de su Desmosedici: buscando hacer una gran salida -algo que le estaba costando dese Aragón-, manteniéndose delante, a ser posible liderando, como hizo el domingo, y consiguiendo un margen suficiente como para ir jugando en el resto de la contienda. En la jornada dominical, Martín no tardó mucho en llegar a la segunda posición, pero para entonces Bagnaia ya tenía más de un segundo de ventaja, que fue administrando. El madrileño trató de acercarse a mitad de carrera y al final, pero a Bagnaia no le tembló el pulso, apretó cuando lo necesitó, y cerró su octava victoria en prueba larga de 2024.

Pedrosa entendió que Martín no podía hacer más al salir desde la cuarta fila de la parrilla, pero apuntó como clave principal para plantar cara al pupilo de Valentino Rossi el hecho de no dejarle plantear las carreras de esta forma: "Viendo estas carreras, de todo el año, es muy fácil hablar desde mi posición, en la silla. Pero está claro que no puedes dejar a Pecco hacer su carrera", empezó diciendo el #26. "En este caso, Martín no ha podido hacerlo mejor, porque saliendo undécimo no podía hacerlo mejor. Pero durante toda la temporada hemos visto a un Bagnaia que consigue hacer esta carrera, que logra esa diferencia de un segundo, y que está cómodo así".

"Mantiene el ritmo de manera constante, tiene muy bien preparada su moto para hacer eso, para gestionar los neumáticos. Y después, la carrera se vuelve un poco más estática, donde ya se han generado esas diferencias al principio, y luego es difícil contrarrestar cualquier distancia que tengan los rivales. Como vemos, todos ruedan igual. Unas vueltas alguien recorta una décima, y en otras vueltas la pierde. Pero la carrera, más o menos, ya está hecha", siguió.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Así, el tres veces campeón del mundo de motociclismo remarcó la importancia de que Bagnaia pueda conseguir cierto margen sobre sus rivales, lo que le abre la puerta a gestionar y a conseguir un gran ritmo. De hecho, a 9 vueltas del final, la realización mostró su 'run', y era impresionante, rodando prácticamente siempre en 1:44 alto. Por ello, ofreció un comentario clave para sus contendientes a la hora de batallar con él.

"A partir de la vuelta 5, la diferencia de tiempo entre las vueltas de Pecco es de tres décimas. No se equivoca en ninguna curva, en ningún giro. Por eso digo que una de las estrategias si quieres luchar contra Pecco Bagnaia es molestarle", comentó.

Para Pedrosa, lo más importante contra Pecco es sacarle de esa zona de confort, y nombró como ejemplo de maestro en eso a su futuro compañero en Ducati, Marc Márquez, para quien puede ser de vital importancia cuando se enfrenten en pista en 2025: "Tienes que encontrar la manera de sacarle de esta zona en la que está tan concentrado, crearle un poco de problemas. Ahí es donde un Marc Márquez es más fuerte. Porque si está a tu rueda, él consigue molestarte y hacer que no hagas tu carrera. En este caso, Pecco es capaz de hacer su carrera y entonces es muy difícil ganarle", remachó.