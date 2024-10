Bagnaia: "Tenemos que poner este fin de semana como ejemplo para el futuro"

Pecco Bagnaia completó en Japón el fin de semana con el que soñaba antes de llegar aquí. El vigente campeón del mundo llegaba al país del Sol Naciente a 21 puntos de Jorge Martín en la general, y se marcha del triplete a 10, tras ganar tanto la sprint del sábado como la carrera larga del domingo a falta de cuatro grandes premios de MotoGP por disputarse.

El italiano salió a por todas en Motegi, sabedor de que podía haber muchos candidatos a la victoria y de que sus rivales salían detrás. Apretó y se escapó, una ventaja que aumentó después de la caída de Pedro Acosta. Tras esa circunstancia, un espectacular Martín, que había remontado desde la undécima posición, trató de presionarle para plantarle cara por la victoria. Pero Bagnaia resistió en cabeza, volviendo a abrir el colchón en las segunda parte de la carrera, aunque el de San Sebastián de los Reyes trató de presionarle de nuevo en los giros definitivos, sin éxito.

Así, el de Ducati hizo ganador un ritmazo en su mayor parte en vueltas de 1:44, con el que coronó el fin de semana perfecto, y que tratará de poner de ejemplo para las cuatro citas que restan en el calendario del fin de semana, como confesó justo al bajarse de la Desmosedici.

"Hemos hecho un trabajo perfecto desde el viernes por la mañana. Tenemos que poner este fin de semana como ejemplo para las próximas carreras, e intentar trabajar siempre así", empezó diciendo Bagnaia, antes de confesar que había sufrido un poco con el compuesto trasero. "Lo hemos hecho todo perfecto. No era fácil elegir el neumático para la carrera, pero creo que ha sido la decisión correcta. Aun así, no ha sido fácil, porque nunca habíamos dado tantas vueltas con la goma media. Después de 12 vueltas, ha empezado a ser muy, muy difícil gestionarla".

"En ese momento, Jorge me estaba alcanzando, pero por cómo he apretado al principio para él era difícil recortar este gap. Al final, sabía que tenía un poco más de margen. Sólo he cambiado un poco la manera de frenar, porque la goma trasera no me daba tanta confianza para parar la moto, pero aparte de eso todo ha sido perfecto", siguió.

Francesco Bagnaia, Ducati

El turinés tenía un ojo puesto en Pedro Acosta después de su caída del sábado, pero el murciano repitió la desafortunada actuación: "Sabía que Acosta tenía un gran ritmo, y solamente quería abrir un poco de diferencia con él. Sé perfectamente lo difícil que es estar a medio segundo de un rival, por la goma delantera. Y aparte, cuando he visto que se ha caído y que estaba Jorge detrás, he intentado hacerlo perfecto para que no se acercara".

En el prepodio, se dio una curiosa imagen en la que Bagnaia y Martín 'firmaron' llegar empatados a puntos a Valencia, aunque ambos terminaron por desmentirlo, confesando que se trata más de una estrategia mental: "A ninguno le gustaría. Me gustaría llegar con 20 o 30 puntos de diferencia a Valencia, pero pienso que si tendremos la posibilidad de luchar hasta finales de año, sabemos cómo utilizar nuestra cabeza. Podría ser un buen espectáculo", remachó Pecco.