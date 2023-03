Cargar el reproductor de audio

Una de las imágenes de la jornada de este sábado en Portimao fue ver a los dos pilotos de Repsol Honda saliendo juntos los primeros a disputar la Q1, con Joan Mir delante y Marc Márquez a su estela. Detrás del mallorquín, el catalán cerró una vuelta espectacular y batió el récord del circuito (1.37.675), un tiempo que le aseguraba, prácticamente el pase a la lucha por la pole. Marc decidió no devolver el favor a Mir, ni en la primera salida ni en la segunda, en la que se quedó en el box.

Al final, Márquez pasó a la Q2 y logró la pole, mientras que Mir no pudo superar la primera criba, salió muy retrasado en parrilla y a las primeras de cambio se tocó con Fabio Quartararo y acabó en el suelo.

Cuando le recordaron a Mir que Márquez no le había devuelto el favor, el de Honda admitió que no esperaba nada de nadie.

"Está claro que siempre una ayuda va muy bien, esperaba poder pasar con mi tiempo a la Q2, pero aunque no le hubiera dado rueda a Marc tampoco habría bajado mi tiempo, cosa que él si ha podido hacer detrás de mi. Es normal que no me haya devuelto el favor porque así tenía una goma fresca para la Q2, lo que le ha servido para luchar por la pole. La verdad es que no espero nada, pero para la próxima vez ya se cómo tengo que gestionar estas situaciones, no porque sea Marc ni mucho menos, simplemente no voy a dar rueda por darla, porque al que le hace más falta seguramente es a mi".

Ante esta situación Mir debe tener más picardía.

"Sí, pero es el primer fin de semana, se tiene que entender como funciona el nuevo formato, qué neumático hay que poner delante, jugar a este juego de coger rueda es una virtud que tiene Marc, que en un día complicado, con un ritmo parecido, él se ha metido en el podio y yo no he acabado la carrera", se lamentaba.

Una resultado el de Marc que para el compañero de equipo puede animar o desmotivar.

"Anima, porque quiere decir que la moto es capaz de hacerlo. Está claro que la carrera mañana serán más vueltas y ahí se verá un poco más el potencial real. Hoy se ha torcido el tema por la clasificación, y esto Marc lo entiende muy bien desde hace mucho tiempo, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y como hacerlo, eso es lo que tenemos que aprender de él".

Con el nuevo formato de fin de semana se ha visto una sprint muy agresiva.

"Está claro que ahora estoy caliente por como ha sido la carrera. La sprint de hoy ha sido una locura. La primera vuelta que he vivido… se ha juntado que es una pista en la que es muy difícil adelantar y que los pilotos del 10 al 15 querían ganar en la primera vuelta. La verdad es que ha sido una locura. El formato me gusta, pero es delicado, hay más riesgo, ahora los fines de semana son de mayor riesgo".

Por último, el campeón del mundo de 2020 explicó su toque con Quartararo que acabó con caída del de Honda y, tras una larga investigación, acabó significando un long lap que el piloto español tendrá que cumplir en la carrera del domingo.

"En las imágenes se ve claro, Quartararo intenta, como en todas las curvas, adelantar a alguien, se queda ahí sin pasar, abre un poco la línea, le paso por el interior y cuando vuelve me caigo. No creo que sea culpa de Fabio porque no me ha visto, pero tampoco es culpa mía porque yo iba por la línea, no me he cruzado ni he ido contra él. No me espero una penalización ni mucho menos", finalizó Mir antes de conocer su penalización.

