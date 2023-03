Cargar el reproductor de audio

Portimao.- Más que nunca, la ‘pole’ la firmó el piloto de Cervera (Lleida) si tenemos en cuenta que fue el único de los pilotos de Honda que fue capaz de meterse en la segunda eliminatoria (QP2).

Ayudado por la referencia de Enea Bastianini, el multicampeón encontró un pasillo que le permitió destrozar el récord del circuito anterior, que rebajó en casi siete décimas logrando una pole surrealista y absolutamente inesperada.

Te lo contamos aquí, ¡entra! Directo MotoGP: clasificación del GP de Portugal y carrera sprint

Con este resultado, Marc Márquez encabezará la parrilla de salida de esta tarde, en la prueba al sprint, y la de domingo, la convencional. Esta es la pole número 92 de la hoja de servicios del #93, y la 64 que acumula en la categoría de las motos pesadas.

A su lado, en la primera línea, arrancará Pecco Bagnaia, el actual campeón, uno de los principales favoritos a colocarse el primero, y que solo llevó a cabo una intentona porque en la segunda se vio metido entre el tráfico. Jorge Martín, tercero, cerrará la primera línea.

Miguel Oliveira (cuarto), Jack Miller (quinto) y Enea Bastianini (sexto) formarán en la segunda línea; a la vez que Maverick Viñales (séptimo), Marco Bezzecchi (octavo) y Luca Marini (noveno) comenzarán desde la tercera.

Fabio Quartararo, undécimo, saldrá embotellado entre el pelotón, circunstancia que le obligará a culebrear, con el riesgo que eso supone.

De los pilotos que no pudieron meterse en la QP2 destaca la 13ª plaza de Alex Márquez, la 14ª que ocupará Joan Mir y la 17ª de Alex Rins.

"Estoy serio porque no se acaba el día aquí, lo importante es por la tarde", dijo Marc al final de la Q2. "No sé como lo he hecho, haciendo malabares un poco, como se ha visto necesito rebufo, hacer el tiempo con alguien delante, es una manera de hacerlo, quizá no la forma más bonita, pero cuando tienes un punto fuerte lo tienes que aprovechar, he hecho una primera vuelta solo para buscar el limite de la moto y cuando vas detrás de otro cierras los ojos y sigues. No creo que sea nuestra posición real, pero es muy importante porque esta pole nos permite salir primeros en dos carreras, hoy y mañana, y hay algo ganado ahí".

Resultados de la Q2 de la clasificación de MotoGP en el GP de Portugal 2023

Resultados de la Q1 de MotoGP en el GP de Portugal 2023