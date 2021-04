Martín: "La mejora que estoy haciendo día a día es increíble"

El español ya fue una de las sensaciones en su primera carrera en MotoGP, tras protagonizar una vertiginosa salida que le llevó a remontar 10 posiciones para situarse en cuarta posición en la primera curva.

Con un gran premio ya a sus espaldas, Martín estaba siendo uno de los nombres destacados este fin de semana, habiéndose metido en el top 5 en la jornada del viernes y logrando el pase directo a la Q2.

El madrileño salió a por todas en la clasificación y se situó en lo más alto desde el principio. En el último arreón le superaron Maverick Viñales y Johann Zarco, pero Martín fue capaz de responder con el reloj a cero para conseguir su primera pole en MotoGP.

"El objetivo era entrar en Q2 y no me esperaba hacer pole", reconoció Martín. "Cuando he visto que estaba primero, pensé que no era tan buena la vuelta. Luego ha sido difícil, porque no tiraba Pecco [Bagnaia] y se estaban enfriando los neumáticos. Al final he tirado, no he cometido errores y vamos dando pasos adelante".

“Cuando he pasado en 53.1 pensaba que iba a estar en primera fila, pero no lo he visto en el letrero y me he salido de pista a final de recta. Luego he visto que subía mi número arriba de todo, ha sido brutal”, explicó.

El #89 está dando pasos de gigante en MotoGP. Después de una carrera donde fue a menos, está vez espera gestionar mejor salir delante.

"La mejora que estoy haciendo día a día es increíble, no tengo que decir nada, se ve en los tiempos, no me centro en posiciones. Espero llegar delante a la primera curva para no perder la ventaja de la pole. Estar delante te permite gestionar un poco más las gomas", señaló.

No obstante, tras su primera pole Martín aún no se ve para pelear por ganar.

"De ritmo me faltan tres o cuatro décimas. Ganar no es el objetivo para mañana, eso es obvio, pero me engancharé a los que me pasen y si hago un top 6 creo que será muy importante. Hay pilotos muy fuertes de ritmo, como Maverick o Mir que están atrás, espero llegar con ellos al final”.

“Mi objetivo era estar entre las tres primeras filas, un top 9, pensaba que estaría bien, pero desde ayer me sentía confiado con la moto. Las condiciones han sido malas, en el FP3 no quise salir para no confundirme, en la Q2 estaba primero y pensé que podía mejorar tres décimas con el segundo neumático y ha sido increíble. Me siento muy satisfecho, conseguir la pole en mi segunda carrera en MotoGP es muy increíble, la verdad”.

“Hoy es solo sábado, mañana llega lo difícil, la última carrera aprendí mucho de los otros pilotos, tratar de guardar goma es lo que tenemos que comprender, mi objetivo no es ganar, es mantener un buen ritmo, conservar los neumáticos y poder optar a acabar en el top 6, eso sería un magnifico resultado”.

“Es fantástico pilotar estas motos, pensaba que sería mucho más difícil una MotoGP, está a otro nivel, todo es mejor, en la vuelta me sentí muy bien, quizá al limite porque el tren delantero estaba muy cargado, pero no hice nada alocado”.

“En Moto3 me sentía muy bien a una vuelta, normalmente puedo exprimir toda mi energía en el time attack, esto es otro nivel y hacer la pole en mi segunda carrera es increíble, no pensaba conseguirlo, sabía que durante el año igual lo conseguía, pero no en la segunda carrera”.

El madrileño no quiere ni oír hablar de la posibilidad de ganar.

“Mañana es el momento de entender que soy rookie, no tengo potencial para ganar, hemos dado un pasito adelante en el FP4, pero estoy a cuatro décimas de estos pilotos, es imposible pensar en la victoria, todo puede pasar, pero tendrían que caerse seis pilotos y no es lo que quiero. No es el momento de ganar, es momento de ser rookie y aprender. Cuando me adelanten lo que tengo que hacer es aprender de ellos las trazadas y mejorar. Ese es mi objetivo y lo que voy a hacer”.

Martín ha conseguido victorias en Moto2 y Moto3, y le pidieron si esto superaba sus mayores éxitos.

“Comparar una pole con una victoria es difícil, la victoria es lo máximo que puedes conseguir en un gran premio y es el fruto de un trabajo perfecto. Solo he conseguido una pole, creo que es mejor una victoria en Moto3 o Moto2 que una pole en MotoGP, aunque es evidente muy especial, sobre todo la primera y en mi segunda carrera”.

“Cuando vas a por la pole vas al límite y lo más importante es conocer la moto, aún no la conozco bien, se que si llegas al límite sin caerte es que lo has hecho bien”.

Con la explosividad de su salida el pasado domingo, le plantearon a Jorge si podía escaparse este domingo en la carrera.

“A ver si tengo la oportunidad de ganar por 20 segundos lo aprovecharé, si me puedo escapar sería fantástico, pero no es posible. Solo me planteo aprender, dar vueltas, soy un novato y solo hace tres semanas que conozco la moto. Mañana quiero aprender de Zarco, Viñales, Mir, Quartararo… aprender y crear mucho conocimiento que al final me lleve en el futuro a algo grande”.

Le preguntaron, por último, si entrenar desde hace años con pilotos de MotoGP le ha permitido llegar a este nivel.

“Desde pequeño tuve mucha ayuda de Maverick y Aleix Espargaró, vivimos casi pegados y ellos me recogían en casa para entrenar con sus motos, yo no tenía ni dinero, ellos me prestaban sus motos para entrenar. Trabajar con pilotos de MotoGP cuando yo aún estaba en Moto3 me ayudó mucho, me ayudaron mucho a mejorar y siempre les estaré agradecido, eso me ayudó a ser mucho mejor piloto”.

Las fotos de Jorge Martín en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

