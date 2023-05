Márquez defiende que el lío de la sanción en MotoGP no fue su culpa

El ocho veces campeón del mundo fue sancionado con una doble long lap por su accidente con Miguel Oliveira en el GP de Portugal que abría la temporada 2023.

Esta sanción debía cumplirse en el GP de Argentina, según estimaron los comisarios de la FIM por escrito y verbalmente a Márquez, pero posteriormente se aseguró que se aplicaría en la siguiente prueba en la que participara el piloto de Honda tras no poder acudir, lesionado, a la cita de Río Hondo.

Honda recurrió la sanción por considerarla contraria al reglamento, y el Tribunal de Apelación de la FIM emitió un veredicto final de anulación de la sanción este martes antes del GP de Francia.

Márquez habló de ello el jueves en Le Mans: "Para mí es normal. Cuando recibí esa sanción, eran las reglas... ahora han cambiado".

"Pero cuando recibí esa penalización, cuando fui a los comisarios estaba completamente de acuerdo en recibirla porque fue un gran error, y sobre el papel y cuando hablamos era para el GP de Argentina".

"Luego, después de dos días, alguien la cambió, no sé quién, y eso no es culpa mía".

"Ahora parece que lo van a cambiar para el futuro, lo que no creo que sea la mejor solución porque cambiar esa regla creará algunos riesgos extra que correremos los pilotos, porque para mí era fácil ir a Jerez, asumir la penalización y pararme en el box. Eso tenemos que evitarlo".

Marc Márquez se refiere a un protocolo de penalización sin fecha que se emitió a todos los equipos y pilotos el 30 de marzo, dos días después de que los comisarios revisaran la sanción del español, que dice: "Si el piloto no participa en el siguiente evento debido a una lesión o enfermedad posterior y no relacionada (no sufrida durante el incidente en sí), entonces la sanción se considera cumplida y no se pospone a eventos posteriores".

El protocolo dice que eso es para evitar que los pilotos salgan a una carrera sólo para cumplir una penalización, causando así peligro a sus competidores, pero Márquez cree que ocurrirá lo contrario.

"He leído que han cambiado que la sanción que recibas será para la siguiente carrera que corras, si no te lesionas [por el incidente por el que te sancionan]", añadió.

"Pero para mí eso sólo creará una situación como la que tuvimos en el pasado, por ejemplo cuando Marini lo hizo en Moto2".

"Es normal, creará una situación en la que los pilotos se verán obligados a volver y creará una mala imagen porque cumpliremos la penalización y pararemos en el box y ya está. Así que tienen que encontrar otro sistema".

La anulación de la penalización de Márquez se produce en un momento en el que los pilotos y los comisarios están convocados a una reunión decisiva este fin de semana para discutir las incoherencias e inconsistencia de las decisiones esta temporada.

Cuando Motorsport.com le preguntó si confía en el proceso de arbitraje después de lo sucedido con su penalización, respondió: "No lo sé. Es lo que he explicado. Recibí la penalización en el GP de Portimao, que obviamente fue completamente entendida y acepté porque cometí un error".

"Pero era para el GP de Argentina, y estaba en el papel que firmé, y entonces volví a preguntar a los comisarios, "¿es para el GP de Argentina?", y me dijeron que sí.

"Entonces me operé, pero por alguna razón alguien cambió eso. No fue un error mío".

"Pero créeme, la peor penalización era estar en casa tres carreras seguidas. Es la peor penalización que puede recibir un deportista".

