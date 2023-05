Rins: "Lo que le pido a Alberto Puig es que me apoye como piloto"

El piloto de LCR, ganador del Gran Premio de las Américas al manillar de una Honda RC213V, cortando así una mala racha para la compañía del ala dorada que se alargaba hacía más de un año, terminó muy contrariado el test oficial de MotoGP celebrado en Jerez el pasado 1 de mayo. El motivo es que, pese a llegar al Gran Premio de España como ganador de la carrera anterior y ser el mejor piloto Honda clasificado en la general, los ingenieros de Tokio optaron por no incluirle en el ensayo del nuevo chasis fabricado por Kalex, que tanto revuelo está levantando desde que se destapó su existencia.

Este jueves, en Le Mans, Motorsport.com le preguntó a Alex Rins si había hablado con alguien de Honda desde aquel test y si le habían argumentado los motivos por los que la pieza solo fue probada por Stefan Bradl y Joan Mir, que solo pudo completar una vuelta y media con ella.

"No he hablado con nadie de Honda. Solo hablé un poco por teléfono con Alberto (Puig) para que me explicara un poco cómo había ido y cómo se sentía Bradl con este chasis pero no hemos vuelto hablar".

"Lo que le pido (a Puig) es que me apoye como piloto, que ya lo está haciendo. En Austin y en Argentina fui hablando con él, viene (al box) me ve, y así", añadió.

De momento, este fin de semana el chasis lo probarán Marc Márquez y, de nuevo, Joan Mir, para entender si aporta una mejora y se sigue este camino de evolución o se devuelve a la caja. Rins espera tener la oportunidad de, en algún momento, probarlo y entender si aporta una mejora.

"La esperanza es lo último que se pierde, ellos saben que yo estoy preparado para probarlo cuando me lo den. Aquí en Le Mans tenemos una moto con el chasis estándar y la otra con el chasis de Joan Mir (una versión diferente a la que llevaba Márquez en Portugal), porque cuando lo probé en Jerez sacamos conclusiones positivas y otras no tanto, así que veremos en un circuito con más frío a ver cómo se comporta".

El tema del chasis de Honda se ha convertido en un sujeto activo desde que irrumpió en el paddock y a los pilotos les carga ya un poco la situación, pero Rins lo afronta con su habitual naturalidad y positivismo.

"Mola que me pregunten por el tema, a veces me sacáis un poco de mis casillas, pero es divertido. Al final Honda quiere mejorar y ahora mismo la moto que tienen funciona bien en algunos circuitos y en otros claramente no tanto. Y entiendo que quieren hacer una moto más solida para que los cuatro pilotos estén regularmente arriba", explica.

"Del test de Jerez salieron cosas positivas, probamos cuatro o cinco combinaciones de carenados que funcionaron y ya podríamos utilizar aquí, seguramente ganaríamos unas décimas, pero prefieren evolucionar lo que probamos antes de traerlas y estar seguros de que nos den una mejora", zanjó el barcelonés, antes de asegurar que "llegamos a Le Mans con mentalidad ganadora, de trabajar duro y sacar un buen resultado".

Aficionados en Le Mans este jueves Photo by: Marc Fleury