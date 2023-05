El seis veces campeón de MotoGP fue el protagonista central de una interesante serie emitida en Amazon bajo el titulo 'Marc Márquez: All in'. En uno de los capítulos, el piloto explicaba que tras operarse por cuarta vez de su maltrecho brazo derecho antes del verano de 2022, habló con los responsables de Honda y les planteó un ultimátum.

"¿Has visto esto?" decía Marc señalándose las enormes cicatrices que han dejado en su brazo cuatro intervenciones. "No es por placer, es para ganar. Yo quiero volver arriba, con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida".

Honda tomó nota de esa seria advertencia de un piloto dominador como pocos y que ha entregado a la casa de Tokio sus últimas seis coronas de la clase reina, todas ellas entre 2013 y 2019, antes de la lesión de 2020.

La primera reacción del equipo nipón fue echar mano de personal nuevo para agitar la coctelera de las ideas, logrando el compromiso de Ken Kabauchi, que se cerró durante el verano del año pasado una vez Suzuki ya había anunciado que bajaba la persiana. La otra medida de empaque fue encargar un basculante a un fabricante externo, Kalex, que el propio Marc Márquez estrenó en su reaparición, en el test de Misano de septiembre del año pasado.

Pero Honda fue capaz de tragarse su orgullo como mejor fabricante del planeta y, tras ver cómo trabajaba Kalex, unir esfuerzos para ir más allá y producir un chasis completo. "La pieza es fruto de la colaboración entre Honda y Kalex, es un trabajo conjunto", apunta un ejecutivo de HRC.

Dar pasos de este tremendo calado es la respuesta del fabricante nipón a las demandas de su piloto estrella, en busca de un cambio que permita a Márquez pilotar la moto sin la amenaza permanente de salir volando por los aires.

Si el clima lo permite y no llueve a cantaros, Márquez tendrá este viernes en la P1, el primer entrenamiento del fin de semana, una de sus RC213V con el nuevo chasis, una pieza que en el test de Jerez probó Stefan Bradl dando comentarios positivos.

"Con este chasis tenemos un mejor feeling de lo que sucede, te da más información", comentó el alemán a los técnicos de Honda.

El propio Marc confirmó este jueves que va a montar la nueva pieza. "Sí, una de las razones por las que esta carrera es importante es para probar cosas. No es el mejor planning para un fin de semana (de carreras) probar cosas para sacar el mejor resultado, pero luego hay tres semanas sin competición y Honda necesita la información y no solo lo voy a probar yo, sino también otros pilotos Honda".

Con un ojo puesto en el cronometro para intentar hacer un buen tiempo que le permita, si puede ser, estar entre los diez primeros, Márquez hará alguna salida con la motor 'nueva', y por la tarde, en la P2, en condiciones diferentes de pista y, posiblemente, temperatura, hará una nueva prueba, para comparar y determinar si se sigue adelante por este camino.

En Honda entienden que el nuevo formato de fin de semana no deja mucho 'tiempo libre' para hacer pruebas, pero también son conscientes de que "no hay tiempo que perder" si quieren que la RC213V crezca lo antes posible.