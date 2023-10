Márquez, sobre su llegada a Gresini: "Necesito reencontrar la ilusión por correr"

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Indonesia, se cerró una de las operaciones más sonadas de la última década en el Mundial de MotoGP: la marcha de Márquez de Honda, tras una relación de once años que proporcionó a la marca del ala dorada seis títulos de la categoría reina, y su desembarco en Gresini la temporada que viene.

Desde Mandalika, donde el de Cervera (Lleida) disputará la primera de las seis últimas pruebas con el constructor japonés, y con el grupo humano que le ha acompañado la última década, Márquez argumentó un movimiento que, según él mismo tiene claro, puede sorprender a mucha gente. No es habitual que un piloto decida romper voluntariamente un contrato como el que él tenía con Honda hasta 2024, para recalar en una escudería satélite, donde, además de su hermano, Alex, le espera una Ducati que tendrá un año de antigüedad.

Todas esas razones serían suficientes para que la mayoría hubiera optado por permanecer en Honda hasta que el vínculo se agotara, pero Márquez se encuentra en un momento en el que ni el dinero, ni la gente que le rodea pueden hacerle recuperar las ganas de correr. Él cree que eso pasa por volver a disfrutar pilotando, o sea, por volver a ser competitivo, circunstancia que, en estos momentos, solo es capaz de asegurar Ducati.

"Fue una decisión muy complicada. La semana pasada fue emocionalmente dura, porque lo decidí todo entonces. El martes por la noche di el último paso, y el miércoles por la mañana hice una llamada con Japón para informarles. Por la tarde salió el comunicado", declaró Márquez, ya desde Lombok.

"Es una decisión dura, basada solo en mi futuro. Quiero que mi carrera deportiva se alargue muchos más años, pero para eso necesito reencontrar la ilusión por correr, por ir a las carreras y pilotar una MotoGP. Eso es lo que intentaremos hacer el año que viene, y para ello hemos tenido que salir de nuestra zona de confort", añadió el español. "Honestamente hablando, en Honda estoy muy bien tratado tras una relación de 11 años. Lo tenía todo controlado, sabía por dónde iba la moto, y un buen salario. Pero he priorizado mi carrera deportiva, buscando la diversión. Esta mañana firmé con Gresini el MOU –memorando de entendimiento–, porque no tenía nada avanzado con ellos", añade el #93, a quien no le importa en absoluto no poder disponer de la última versión de la Desmosedici, la de 2024, porque su equipo no lo tiene así establecido con Ducati.

De hecho, para él eso es un plus, dado que le liberará de cualquier labor de desarrollo y le permitirá centrarse en encontrar el máximo rendimiento posible. "Sí, iré con una moto del 2023, sí, pero es con la moto que los tres primeros están peleando por el Mundial. Solo quiero pensar en pilotar. Si analizas la maniobra, habrá gente que piense que es extraña. Pero el piloto soy yo, y yo sé qué está pasando dentro de mi cabeza. Necesito volver a disfrutar de los fines de semana de carreras", zanjó Márquez.