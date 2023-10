Zarco presiona a Honda para que le "ascienda" al puesto de Márquez

En una decisión que no es fácil entender, Johann Zarco desestimó la oferta de renovación de Ducati para seguir un año más en Pramac con la mejor moto de la parrilla, para aceptar un acuerdo con Lucio Cecchinello en el equipo satélite de Honda, LCR, para las dos próximas temporadas.

Con esa elección, Zarco dejaba claras sus prioridades y prefería asegurarse un acuerdo más largo que tener una moto competitiva. Sin embargo, cuando la tinta de ese contrato aún está fresca, el francés ya se postula y se ofrece como reemplazo de Marc Márquez en el equipo oficial Honda, que está en busca de un piloto para completar su alineación de la próxima temporada. El elegido por Honda es Miguel Oliveira, aunque las negociaciones con el portugués no están siendo sencillas por las exigencias de su representante.

Esa fricción podría abrir una rendija para dar entrada a Zarco en el equipo Repsol, aunque eso significaría desmontar el equipo de Cecchinello, que tras perder a Alex Rins sin casi haberlo disfrutado en toda la temporada, perdería a Zarco antes de que estrenara su polo con los patrocinadores de la formación monegasca.

"Tendré que esperar un poco para ver cómo quieren gestionar el futuro, porque de momento Honda no ha expresado realmente su posición", expuso Zarco cuando le preguntaron si existía la oportunidad de pasar al equipo oficial.

"Teniendo un contrato con Honda, ocupar el puesto de Marc podría tener sentido", añade el galo, que tiene dos contratos, uno como piloto de LRC y otro para contar con todo el material, con Honda.

Zarco es consciente de que Honda esta negociando con otros pilotos, como Miguel Oliveira, para 2024, pero presiona a HRC para que le elija a él.

"Tiene sentido porque, sobre el papel, a Honda le falta un piloto, así que necesitan cuatro el año que viene, y de momento sólo hay tres. Tiene sentido hablar con otros pilotos, ya veremos. Dado que yo ya tengo este contrato con Honda, tendría sentido que me ascendieran. No es realmente un ascenso, pero es una posición prestigiosa como piloto oficial".

Una maniobra dejaría a Cecchinello con el equipo desarmado y sin tiempo para reaccionar.

"Desde la posición de Lucio, cuando está trabajando con numerosos patrocinadores para gestionar la temporada, lo ha hecho perfectamente durante muchos años, es normal que tenerme en el equipo sea una oportunidad para gestionar bien a sus socios y hacer una buena temporada", entiende.

Aunque Rins salió de Honda por la falta de atención que le prestaban, Zarco cree que con él las cosas serán diferentes.

"Quedándome en LCR, mi trabajo sería el mismo que en el equipo de fábrica porque tengo el contrato para tener una moto de fábrica y trabajar para desarrollarla, pero formar parte del equipo oficial es una posición de prestigio, es el lugar de Marc. Y como competidor, el estado de ánimo de un piloto es aprovechar esta oportunidad. Voy a tener algunas conversaciones durante el fin de semana y mi agente está aquí para ocuparse de eso. Tenemos que tener claras las ideas de Honda", desvela sus intenciones claramente.

En la previa del Gran Premio de Indonesia, Zarco admitió que ahora la posibilidad de llegar al Repsol le motiva.

"Para mí, esta noticia me ha dado una pequeña sonrisa, me ha abierto una oportunidad. Asumí el riesgo de dejar Ducati, fui yo quien habló antes que nadie, tomé la decisión de irme, de asumir este reto con Honda en un momento bastante crítico. Después de todas estas decisiones, ser piloto de fábrica sería una buena elección", un giro que, reconoce, dejaría a Lucio Cecchinello en la estacada. "Si no me tiene a mí seria complicado para él", algo que, sin embargo, no ha creado "ningún conflicto" entre ambos.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images