Márquez: "Los datos que cojamos ahora no valen para nada"

El piloto de Cervera (Lleida), cuenta sus tres últimas carreras por caídas, una situación inédita desde que debutó en el mundial de MotoGP. A su estado físico, aún muy lejos de la mejor versión después de nueve meses lesionado, no ayuda una moto que sus pilotos definen como "crítica" o "difícil".

Los números no mienten. Honda ya acumula 21 carreras sin ganar, la peor racha de su historia. En ese periodo apenas suman dos podios. En los siete grandes premios que van de 2021, sus cuatro pilotos titulares suman 29 caídas, y eso que Marc Márquez no disputó los dos primeros.

En Montmeló, la mejor RC213V clasificada en meta fue la de Alex Márquez (11º), y van dos carreras sin ninguna Honda en el top 10. En el horizonte aparece la posibilidad de que HRC califique para concesiones si cierran el año sin ningún podio.

Después de la carrera del GP de Catalunya, donde el #93 no duró ni ocho vueltas en pie, Márquez se mostró satisfecho con su rendimiento a nivel físico, pero no tanto con el técnico de la moto.

Vídeo Tercer abandono consecutivo por caída de Marc Márquez en Barcelona

"Aquí, respecto a Mugello por ejemplo, no me sentía tan limitado físicamente. He salido con la intención de atacar. Quería ver si era capaz de adelantar y tirar para adelante, con muchos riesgos. Cuando se ha estabilizado la carrera, cuando todos iban por la línea buena, no estábamos en nuestra posición. Perdemos acelerando, queremos ganar frenando, hay riesgos, no hay control, hay caídas", dijo Márquez a DAZN.

Sin embargo, cuando le preguntaron si no habría sido mejor terminar la carrera, el catalán restó importancia y señaló el test del lunes como algo clave.

"Esto me deja más tranquilo a mí mismo porque no se me ha olvidado adelantar, sacar un poquito de garra. No me deja satisfecho. No es una buena carrera. Veía dónde perdía, dónde me sacaban mucho. No sirven de mucho los datos que cojamos ahora, porque no valen para nada. No son datos buenos. No son datos de comparamos esto, lo otro, a ver si podemos. Se necesita un cambio grande. Algo más grande, un cambio. A ver si mañana [lunes] podemos dar algunos pasitos y entender cosas. Mañana es lo importante. No hoy la carrera. Es donde tenemos que trabajar. A ver si podemos hacer un test fisicamente normal", zanjó.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Catalunya 2021 de MotoGP

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team MotoGP 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images