Gresini sostiene que su "camino natural" es renovar como satélite de Ducati

El equipo Gresini encara un 2026 ilusionante. La escudería creada por el difunto Fausto y llevada ahora de manera extraordinaria por su viuda, Nadia Padovani, vivió uno de sus mejores años en 2025: Alex Márquez fue subcampeón del mundo con tres victorias en carrera larga, y un debutante como Fermín Aldeguer también probó las mieles del éxito, en el Gran Premio de Indonesia.

Con un bagaje tan magnífico, la escuadra con sede en Faenza presentó este pasado sábado, en Kuala Lumpur (Malasia), la decoración de sus motos para el curso cuya pretemporada arrancará en unos días, en Sepang con el primer test colectivo. La moto no sufrirá grandes cambios, más allá de la llegada de BK8 como patrocinador principal. Pero el equipo sí contará con novedades, especialmente con Alex Márquez, que dispondrá en su garaje de una moto oficial, la misma Desmosedici GP26 que llevarán Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio.

Esto, evidentemente, refuerza los ya de por sí fuertes lazos de Gresini con Ducati, justo a las puertas de que, a finales de 2026, los fabricantes de MotoGP deban rubricar sus acuerdos con sus equipos satélites. Tras la presentación del proyecto de este año de Gresini, su team manager, Michele Masini, analizó la situación en la que se encuentran, y confirmó que, de primeras, el "camino natural" es el de renovar su unión con la casa de Bolonia.

"Sin duda, año tras año nuestra colaboración con Ducati ha mejorado, por lo que la renovación parece ser el camino natural. Los propios resultados en la pista demuestran que juntos estamos creciendo. Este año, tendremos el paquete de fábrica en la moto de Alex, así que espero que podamos crecer aún más con la casa de Borgo Panigale", empezó diciendo el joven dirigente italiano.

Cuestionado también sobre por cómo cambia el trabajo diario el hecho de tener una moto de fábrica en el box, en referencia a Alex Márquez, explicó: "En primer lugar, el piloto debe expresar sus sensaciones y, en segundo lugar, el fabricante lleva a cabo el desarrollo basándose también en esas opiniones. Por lo que respecta a Gresini, no creo que haya grandes cambios en el enfoque, solo tendremos más herramientas a nuestra disposición para adaptar mejor el paquete de la moto a las necesidades de Alex. Es importante no llenarse la cabeza de cosas extrañas, porque tenemos todo el potencial, junto con nuestros ingenieros, para darle la mejor moto posible".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gresini Racing

Precisamente, el #73 es uno de los protagonistas del mercado de fichajes, por su deseo de seguir su carrera deportiva en una escudería de fábrica, algo que podría abrirle las puertas de Yamaha o KTM. Masini abordó la situación del mercado, que ya se está moviendo, con Pedro Acosta camino de Ducati, Jorge Martín de Yamaha, y Fabio Quartararo de Honda: "Efectivamente, ha empezado muy pronto, y el hecho de que Alex sea el centro de varios rumores me enorgullece un poco, porque se lo merece y porque es un piloto de alto nivel. Por nuestra parte, estamos tratando de estar al tanto y de trabajar".

Tras ello, detalló sus objetivos de 2026: "En primer lugar, estoy orgulloso de que Gresini Racing haya llegado a su trigésima temporada en el Mundial de Motociclismo. En segundo lugar, espero empezar exactamente como el año pasado, es decir, con determinación, paso a paso y sin exagerar, porque ya en el campeonato pasado, después de los test, sabíamos que el potencial era alto".

"Ahora somos igualmente conscientes de ello, por los resultados que hemos obtenido, pero personalmente me gustaría olvidarlo, ya que todos partimos con cero puntos, por lo que será muy importante mantener los pies en el suelo. Esta vez, sabemos que tenemos algo más, tanto con Alex, que disfruta del paquete de fábrica gracias a Ducati Corse, como con Fermín Aldeguer, que ha acumulado un año de experiencia y, por lo tanto, ya no necesita conocer los circuitos con la MotoGP. Por lo tanto, creo que este año nos resultará más fácil el proceso de aprendizaje del fin de semana", prosiguió.

Y hablando de Aldeguer, Masini analizó cómo se encuentra el murciano, que no pudo asistir a la presentación al estar recuperándose de su lesión en la tibia, lo cual podría tenerle alejado de las pistas de MotoGP hasta finales de marzo: "Fui a visitarlo y lo vi muy motivado mentalmente, y concentrado. Está haciendo todo lo posible, también en términos de fisioterapia, pero por mi parte prefiero que respete los tiempos de recuperación y que esté al 100 %. Por esta razón, no sabemos una fecha concreta para su vuelta. Probablemente la sabremos en las próximas semanas. Estas son fases cruciales de la rehabilitación, sobre todo para la calcificación del hueso después de la cirugía. De todos modos, lo seguimos de cerca y sabemos que ha vuelto al gimnasio, pero aún le queda un largo camino por recorrer", concluyó.