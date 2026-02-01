Tech3 explica cómo ha entrado en la era Steiner de manera "un poco extraña"

Uno de los equipos más cambiados en la temporada 2026 de MotoGP será Tech3. A finales de 2025, el histórico máximo dirigente de la escudería con sede en Bormes-les-Mimosas, Hervé Poncharal, dio un paso al lado y ya no está al frente de la estructura, adoptando ahora un papel de asesor externo para ayudar en todo lo que la nueva gerencia lo requiera.

Ahora, el equipo, satélite de KTM y con Maverick Viñales y Enea Bastianini como pilotos, está en manos de un consorcio americano. Entre sus responsables se encuentra el carismático Günther Steiner, ex jefe de Haas en la Fórmula 1 y una de las estrellas de la docuserie de Netflix 'Drive to Survive', que ha ayudado a popularizar la principal categoría del mundo de las dos ruedas.

Con él, ha traído a otras personas de su mano, como Richard Coleman, que adoptará el rol de nuevo director del equipo. El pasado martes, en la presentación de la nueva moto para 2026, una RC16 idéntica en piezas y colorido a la del equipo oficial, el aún responsable hasta que el cambio se haga más efectivo, Nicolas Goyon, explicó a los medios en una rueda de prensa, en la que estaba Motorsport.com, cómo ha vivido Tech3 un cambio tan importante, que supone el desembarco de una personalidad de la F1 en MotoGP cuando el campeonato ya ha sido adquirido, de facto, por Liberty Media.

"Este invierno ha sido un poco extraño, porque el cambio oficial en la dirección se produjo el 31 de diciembre. Eso significa que durante todo el mes de diciembre, Hervé Poncharal seguía al frente de la empresa. La dirigía, pero, evidentemente, no podía tomar ninguna decisión", empezó diciendo el francés, en Tech3 desde la temporada 2003. "Por su parte, estaba claro que ya no era el jefe, y que había que dirigirse a la nueva dirección. Sin embargo, ellos aún no habían empezado realmente. No empezaban hasta el 1 de enero, por lo que tampoco podían tomar decisiones".

"Este invierno nos las hemos apañado solos, pero sabemos cómo hacerlo. Afortunadamente, para este 2026 no hemos tenido que cambiar de colores. En cierto modo, el trabajo ha sido bastante fácil, ya que hemos conservado los mismos patrocinadores, la misma marca y los mismos pilotos, por lo que todo estaba más o menos establecido y la transición se ha producido sin problemas, aunque en diciembre estábamos, digamos, abandonados a nuestra suerte".

"Desde el 1 de enero, hemos empezado a construir nuestra relación. Esta nueva dirección ha comenzado, y hemos intercambiado opiniones, hemos intentado comprender cómo trabajan. Evidentemente, en el plano técnico y deportivo, trabajaremos como siempre lo hemos hecho en el pasado. Sabemos lo que tenemos que hacer y todo está listo. Las motos están preparadas, todo el material se encuentra actualmente en Sepang [para el test del 3 al 5 de febrero] y parte de nuestro personal ya está allí. Sabemos lo que tenemos que hacer, así que simplemente lo hacemos", prosiguió.

Nicolas Goyon, Red Bull KTM Tech3 Foto de: KTM Images

Goyon relató también cuan implicado está Steiner en el día a día del equipo -Pit Beirer incluso reveló que ya han hablado sobre la continuidad como estructura satélite de KTM-: "Vivo cerca de la fábrica, vengo todos los días y, en el pasado, cada vez que había un problema, iba a la oficina de Hervé, llamaba a su puerta, lo discutíamos y lo resolvíamos inmediatamente. ¡Hoy en día, la situación es ligeramente diferente!, explicó Goyon.

"Pero tengo 23 años de experiencia con Tech3, así que sé cómo funciona esta empresa, sé cómo gestionar esta actividad. Y, como he dicho, en diciembre, durante ese mes de transición, estábamos, abandonados a nuestra suerte y lo conseguimos, gestionamos la situación. Creo que tengo la edad suficiente para dirigir o codirigir este equipo. Y eso es lo que hemos hecho".

"Todas las cuestiones que tenemos, se las planteamos a Günther. Tengo una reunión diaria con él, discutimos todos los puntos y tomamos decisiones. Así que, al final, todo va bastante bien. En lugar de llamar a la puerta de Hervé, simplemente llamo a Günther todas las noches y lo gestionamos así".

Además, desde el punto de vista interno los trabajadores han optado por la continuidad: "Este es uno de los años en los que hemos tenido menos rotación de personal en toda la plantilla. Todo el mundo se ha quedado", precisó, a excepción de Mathilde Poncharal, hija de Hervé, que era responsable de prensa del equipo. "Ya es una novedad, pero en el plano técnico, todo sigue como antes", anticipando que la nueva dirección se notará sin duda "más en el ámbito del marketing y la comunicación" durante el inicio del curso 2026.

"Creo que el mensaje que Günther y su equipo transmitieron muy rápidamente, que era que querían seguir adelante con toda la gente, con todo el equipo actual, ha estabilizado y tranquilizado un poco a todo el personal. Así que todo el mundo está aquí, en su puesto. Hervé ya no está en la oficina, Mathilde también decidió dejarlo, pero todo el equipo técnico es el mismo que el año pasado y vamos a seguir de la misma manera", concluyó.