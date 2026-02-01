Mientras en KTM mantienen vanas esperanzas en retener para 2027 a su piloto franquicia Pedro Acosta, el director deportivo de la escudería austríaca admite que Alex Márquez se ha convertido en una pieza importante del mercado de corredores. "Como actual subcampeón del mundo, sin duda se lo merece con creces. Le deseo todo lo mejor en sus próximos pasos", dijo el ex piloto de motocross, unas palabras que se pueden interpretar de forma ambigua.

Motorsport.com adelantó en exclusiva esta semana los acuerdos apalabrados entre Fabio Quartararo y Honda; y el de Jorge Martín con Yamaha, ambos para 2027. El mismo día el diario As dio luz al acuerdo entre Acosta y Ducati, que le colocará como compañero de equipo de Marc Márquez el próximo año.

Antes, los tres, deberán terminar una temporada completa con un equipo en el que ya no estarán el próximo año, algo que sucederá con otros muchos corredores, como Pecco Bagnaia o, podría ser también, el propio Alex Márquez, que está buscando una salida de Gresini hacia un equipo oficial de fábrica. Una situación que para algunos fabricantes puede tornarse incómoda.

"Me sorprende que las cosas hayan cobrado tanta fuerza tan pronto", explica Beirer en conversación con 'Motorsport-Magazin.com'.

Pit Beirer, en silla de ruedas, celebra junto al equipo un triunfo de Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Javier Soriano - AFP - Getty Images

"Suponíamos que algunos pilotos querrían esperar a ver cómo se desarrollaban los proyectos de 850cc. Pero hay mucho ruido, y no hay humo sin fuego. Me sorprende que estas cosas salgan a la luz esta semana, porque todos los fabricantes están muy ocupados preparando los test en Sepang. Por eso no creo que sean los fabricantes los que estén tan activos ahora mismo", sigue Beirer.

Aunque Acosta ya ha tomado la decisión de no renovar con KTM y se ha comprometido con Ducati para 2027, Beirer mantiene vanas esperanzas en que una moto 'milagro' en el test de la próxima semana en Sepang, haga dudar al murciano.

"Sí, lo sabemos perfectamente. Sabemos que Ducati está muy interesada en Pedro. Y no es ningún secreto que él está interesado en Ducati", admite el alemán.

"Pero lo cierto es que lucharemos por él. Tenemos un acuerdo muy claro: no habrá cambios antes de los test de Sepang. Luego tendremos una conversación tranquila. Creo que entonces se tomará una decisión bastante rápida, para bien o para mal. Pedro tiene una oferta nuestra (...) Si estás en una posición como la suya y todos los fabricantes te quieren, es comprensible que esté dispuesto a considerar cuidadosamente todas las ofertas", asume.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Le desea "lo mejor" a Alex Márquez

Con Maverick Viñales asegurado para el equipo oficial KTM en 2027, ahora solo resta saber qué piloto acompañará al catalán, y uno de los nombres que ha surgido es el de Alex Márquez.

"Por supuesto, no somos ingenuos y estamos en contacto con otros pilotos", admite. "Sin embargo, por el momento, estamos intentando mantener a los cuatro que tenemos actualmente", incluyendo a Brad Binder y Enea Bastianini, el italiano que negocia con Aprilia.

Sobre el pequeño de los Márquez, que esta buscando una salida de Gresini hacia un equipo oficial de fábrica, el mensaje de Beirer es ambiguo. "Como actual subcampeón del mundo, sin duda se lo merece con creces. Le deseo todo lo mejor en sus próximos pasos", que puede interpretarse como un 'que tengas suerte' o un 'lo mejor somos nosotros'. Veremos.