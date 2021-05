Aleix Espargaró: “No se puede hablar todo el día de seguridad y correr con 12 grados”

Dos de ellas las sufrió el de Aprilia, ambas el viernes y en el mismo sector del trazado, la curva 3, esa que por sus características –es la primera a la izquierda y además está contraperaltada– acumula más accidentes que ninguna de las otras.

El español es uno de los miembros de la parrilla que más claro habla. Sobre todo, en cuestiones vinculadas a la seguridad, un aspecto primordial y que, a su entender, este fin de semana en Le Mans brilla por su ausencia debido a las condiciones meteorológicas. Nada nuevo si tenemos en cuenta que el frío y la lluvia son los fenómenos que normalmente reciben la caravana del Mundial año tras año.

“Si estamos hablando todo el día de la seguridad, y los pilotos nos reunimos cada semana en la Comisión, entonces no podemos venir a correr a Le Mans en esta época del año porque los neumáticos no funcionan”, criticó Espargaró, que este domingo arrancará el 13º, su peor posición de salida del curso, tras quedarse a las puertas del pase a la segunda criba de la cronometrada (Q2).

“Llevamos 60 o 70 caídas. No podemos venir a Le Mans cuando el asfalto está a 12 grados porque las gomas, ni de Michelin ni de Dunlop, funcionan. No sé alguien disfruta viendo cómo nos caemos, pero los pilotos no lo hacemos. Nos caemos todos, y no somos todos idiotas”, añadió el de Granollers (Barcelona), uno de los habituales en las reuniones de la Comisión de Seguridad de los pilotos, que este viernes trató el asunto durante un buen rato.

“Hay que cambiar la fecha de la carrera o presionar a los suministradores para que diseñen compuestos específicos para esta carrera, algo que creo que es imposible. La goma que llevamos delante es tan blanda que normalmente la utilizamos para mover la moto de un sitio a otro, e incluso con esa nos caemos”, advirtió Espargaró.

También opinó del tema en la rueda de prensa Maverick Viñales, que saldrá segundo en parrilla.

“Me gustaría que cambiaran la fecha de Le Mans, hace mucho frío en esta época del año. Es un circuito muy bonito y lo disfrutas con buen tiempo, pero con estas condiciones no podemos ver buenas carreras”, dijo el de Yamaha.

Su compañero de equipo y poleman, el francés Fabio Quartararo, fue por la misma línea.

“Si ponemos Le Mans más tarde en el calendario sería mejor. Aquí lo adecuado es venir justo antes de las vacaciones de verano. En los 10 últimos años se viene con frío y lluvia y es mejor moverlo en el calendario. Sería más seguro, porque en estas condiciones hay dos o tres curvas en las que es muy fácil perder el tren delantero y caerte", zanjó el de Niza.

Caída de Franco Morbidelli en el pit lane 1 / 50 Danilo Petrucci, KTM Tech3 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, French MotoGP. 14 May 2021 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tito Rabat, French MotoGP. 14 May 2021 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images