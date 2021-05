Pol Espargaró: “Por querer más, al final me he quedado sin nada”

En su primer año en el equipo oficial Honda no le están saliendo las cosas como esperaba a Pol Espargaró, que este fin de semana ha logrado mostrar tener velocidad, pero a la hora de la verdad una caída le impidió discutirle la pole del Gran Premio de Francia a Fabio Quartararo.

“Evidentemente me gustaría tener una carrera en seco. Estaba esperando tener la velocidad en esa condición y aquí tenemos una de las mejores de la parrilla, pero en Le Mans no puedes hacer planes, ni pensar demasiado porque el tiempo cambia en 15 minutos. No puedes pensar si vas mejor en seco o mojado, porque cuando cambia te hunde y te crea inseguridad. Para todos va a ser lo mismo, así que hay que acertar con los neumáticos y hacer una buena carrera. Si es en seco tenemos una buena velocidad, me gustaría hacer una buena carrera con la Honda”, apuntó Polyccio.

“Soy autocrítico porque la vuelta rápida en la Q2 no era muy rápida. Creo que de no haberme caído hubiera hecho un buen tiempo. A veces me exijo demasiado y fuerzo para que las cosas salgan, y hoy no me hacía falta forzar. No tenía que arriesgar para estar en primera línea.No hacía falta caerme. Venía mejor que los de la primera fila, pero no he acabado la vuelta. Es un error mío total”.

De cara a la carrera de este domingo, Pol considera que está preparado y tiene la velocidad, pero salir 8º desde la tercera fila de la parrilla le va a penalizar.

“No sé hasta dónde puedo llegar. Saliendo octavo es difícil. El que sale primero (Quartararo) es el que, además, es más rápido en seco. Si hubiera salido junto a Fabio le hubiera podido aguantar gran parte de las vueltas, pero si salgo octavo y me entretengo en las primeras vueltas no sé si luego podré remontar los dos segundos que voy a perder al principio con los de delante”.

“Estoy muy enfadado porque hoy hubiéramos podido hacer la pole o una primera línea y eso hubiera sido importante para la moral de todos, pero más aún porque me he complicado las cosas sin tener necesidad por la caída”.

El #44 estaba muy enfadado, pero tiene las cosas claras.

“Las cosas las tenemos claras. Hemos estado delante en todos los entrenamientos. El ritmo me sale fácil, soy rápido, hemos tenido algunas caídas, pero creo que sé dónde está el límite, y si lo puedo controlar tengo el ritmo para hacer una buena carrera”.

“Estoy tranquilo conmigo mismo porque creo que lo estamos consiguiendo, soy rápido, pero no sale, no acabamos de juntarlo todo en una sola vuelta, y eso nos genera ansiedad y rabia. Hoy la vuelta rápida no lo era tanto y no hacía falta arriesgar tanto en el primer sector, y por querer más al final me he quedado sin nada. Salir octavo me complica mucho las cosas, pero con las buenas sensaciones que tengo intentaré hacer una buena carrera”.

