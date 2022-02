Dovizioso considera al circuito "aceptable" para un test, no para un GP

Cargar el reproductor de audio

Andrea Dovizioso cree que la decisión de seguir corriendo este viernes en Mandalika a pesar de la gran suciedad de la pista, fue finalmente la correcta, ya que el paso de las motos al menos permitió mostrar una trayectoria para que los pilotos pudieran aprender la ruta y orientarse. Sin embargo, le parece imposible correr en las condiciones actuales, dada la peligrosidad del trazado fuera de esta trayectoria, que aún es estrecha.

"Había dos opciones: quedarse quietos y dejar que despejaran la pista, pero habrían tardado varias horas, o rodar con las motos. Los que habían visto la pista no querían salir, porque era muy peligroso. Queríamos apretar, pero no eran las condiciones", explicó el piloto italiano, que había intentado salir al inicio del día.

"Estuve en pista antes de la reunión y no puedo explicar lo malas que eran [las condiciones]. Pero ya habían intentado limpiar antes, en las curvas 1 y 2, y no había visto ninguna diferencia con el resto de la pista".

"Todo el mundo estaba asustado, pero al final fue la decisión correcta, porque el circuito se volvió aceptable. Pudimos empezar a entender realmente la pista, la trayectoria y los tiempos por vuelta se normalizaron. Así que fue la decisión correcta", dijo Dovizioso. "La trayectoria fue buena, pero no pudimos cometer el más mínimo error, por lo que fue muy, muy estresante desde ese punto de vista".

"Ni siquiera estaba sucia, era tierra. Una capa por toda la pista. El problema es que el asfalto pierde piedras, entonces cuando vas detrás de otro piloto sientes dolor porque te golpean por todos lados".

Andrea Dovizioso valora el diseño de esta nueva pista: "La pista es bonita, creo que le gusta a todo el mundo. Es un poco corta, ese es el único punto negativo. El diseño es un poco extraño, tienes que estar en la curva todo el tiempo excepto en la recta principal, pero es divertido".

Pero, ¿qué pasa con la perspectiva de competir allí en un gran premio en cinco semanas?

"Sobre todo el asfalto tiene que estar mucho más limpio, porque ese es el límite para hacer una prueba, y no puedes correr con una trayectoria tan estrecha. Sea cual sea la categoría, no puedes correr así, hay que limpiarlo. Y tengo la sensación de que no tienen la máquina adecuada para limpiar, pero esa es solo mi sensación, no lo sé".

"Lo segundo son las piedras. No creo que puedan hacer nada al respecto. Tal vez puedan limpiar mejor y haya menos, pero no creo que puedan hacer nada en un mes", concluyó.