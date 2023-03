Bagnaia: "Es difícil entender que (los comisarios) puedan cometer un error así"

Cargar el reproductor de audio

Termas.- El de Ducati logró un impecable doblete en el gran premio inaugural de la temporada, ganando la primera sprint de la historia y, de nuevo, el domingo en Portimao, por lo que suma 37 puntos y se destaca al frente de la general del Mundial.

Mientras el campeón defiende con solvencia el título conquistado el pasado año, dos de sus máximos rivales, su compañero Enea Bastianini, y Marc Márquez, sufrieron sendas caídas que les han dejado fuera de competición este fin de semana, lo que permitirá al de Ducati ampliar seriamente su ventaja sobre ellos.

Ahora, sin embargo, el campeonato llega a Argentina, donde los pilotos no corren desde el año pasado y una pista que nunca ha sido especialmente propicia para Ducati.

"La última carrera que corrimos aquí fui capaz de conseguir un buen resultado (5º), y aunque es cierto que Ducati no ha ganado nunca aquí, Jack Miller el año pasado estuvo cerca, creo que tenemos el potencial para poder hacer una buen papel. No hemos hecho test aquí y puede llover el viernes, así que veremos. La pista está muy sucia y tenemos que estar preparados para todo y ser competitivos en cualquier situación", valoró el italiano.

Por lo que respecta a las bajas de Enea y Márquez, Bagnaia no se detuvo a pensar en ello.

"Les deseo una pronta recuperación a los dos, les espero pronto de nuevo aquí, pero en este momento del campeonato no podemos considerar a los que están en casa, sino que debemos centrarnos en los que están aquí. Tengo a Marco Bezzcchi y a Maverick Viñales cerca de la clasificación y no podemos hacer nada alocado ni perder puntos, porque el campeonato va a ser largo complicado y puedes perder puntos en cualquier momento", fue su acertada respuesta.

Cuando le insistieron con el tema, Pecco amplió sus explicaciones al respecto.

"Sin duda a Marc y a Enea no hay que descartarles, pero como dije antes es demasiado pronto como para pensar en el campeonato, ahora hay que mirar la general y Maverick y Bezzecchi son los que están más cerca, hay que mirarles a ellos y, sobre todo, hay que centrarse en mejorar y trabajar duro. Hasta agosto no tendremos una imagen más clara de quien son los favoritos. Fabio Quartararo ya demostró en Portimao que tiene potencial, pero no arrancó con buen pie la temporada, se quedó un poco atrás. Tenemos que centrarnos en el campeonato y la carrera que tenemos aquí este fin de semana".

Como no podía ser de otra manera, se le preguntó a los pilotos por las acciones de caídas registradas en Portimao, y en especial la de Márquez que acabó con una sanción de doble vuelta larga. Al respecto, Pecco pidió claridad a los comisarios.

"Tenemos que pedir tener una idea a cerca de la seguridad y las sanciones que se imponen, son difíciles de entender. En Misano, el año pasado durante un entrenamiento, desaceleré porque pensaba que ya había bajado las bandera a cuadros, y me sancionaron. Otros lo hicieron y no les penalizaron. Es difícil entender lo que están haciendo. Y la sanción a Marc, es difícil entender que alguien pueda cometer un error así, tenemos que pedirles que sean más claros", dijo respecto a que en la sentencia se dijo que debía cumplir el castigo en Argentina, y debido a la lesión cambiaron la decisión a que la cumpliera en su próxima aparición.

Una de las celebraciones especiales de Portimao fue la de Pecco junto a su amigo y compañero en la VR46 Academy, juntos en el podio, un momento que se les recordó a ambos en la rueda de prensa previa al gran premio.

"Somos grandes amigos, trabajamos juntos y cada buen resultado de cada uno de nosotros es un gran éxito para la Academy, nos retamos todos los días cuando entrenamos y siempre nos picamos, bromeamos y es muy divertido. Cuando eso se traslada a la pista en el campeonato es maravilloso para la Academy".