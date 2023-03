Miller llega a Argentina satisfecho de haber "callado bocas" en Portugal

Cargar el reproductor de audio

Jack Miller fue uno de los pilotos más sorprendentes del Gran Premio de Portugal que inauguró la temporada 2023 de MotoGP. El australiano, que debutaba con KTM, lideró algún que otro entreno y se mantuvo todo el fin de semana en la lucha por las primeras posiciones.

"Fue un fin de semana muy positivo", declaró el piloto aussie en la rueda de prensa del jueves, previa a la disputa del Gran Premio de Argentina en Termas de Río Hondo. "El viernes [de Portugal] dimos un gran paso adelante respecto a los test, y pudimos respaldarlo en las dos carreras. Era un terreno desconocido para nosotros, porque no habíamos llegado a hacer tandas tan largas".

"Me volví a sentir joven viendo la pelea que tuvimos en la carrera sprint, como si fuese 2014", reconoció Miller, que en aquel entonces libró la batalla por el título de Moto3 sobre una moto de la casa austriaca. "Es uno de los arranques de temporada más competitivos que he tenido hasta ahora".

"Tenemos que tratar de presionar para que nos lleguen mejores cosas, pero ver cómo reaccionaba la moto fue genial", continuó el expiloto de Ducati, antes de destacar la "vida útil de los neumáticos". "Llegué a final de carrera con goma, pero no logré encontrar la forma de adelantar a Alex. Aún así, ha sido un subidón de motivación, porque podemos conservar los neumáticos. Poder hacer las 12 vueltas de la sprint con el neumático delantero blando fue épico".

Miller cree que estos resultados le permiten reafirmarse como uno de los mejores pilotos del mundo, y se mostró especialmente beligerante con aquellos que pusieron en duda su talento: "Hay quienes piensan que estoy aquí por suerte, pero yo lo he peleado más que nadie en esta parrilla. Poder demostrar que se equivocaba tanta gente y poder callar tantas bocas me da una gran sensación de logro".

"No sé por qué hay tantos que me ponen en duda. Si supiese el porqué lo arreglaría. No creo que sea por ser australiano, porque tenemos a Casey Stoner y a otros grandes campeones. Pero de una manera u otra siempre se duda de mí, y siempre tengo que ir demostrando mi valía y callando bocas".

"Cuando subí de Moto3 a MotoGP había quienes decían que en un año iba a desaparecer del mapa, y nueve temporadas más tarde sigo aquí. También se me ha dicho que no iba a ganar con según qué fábricas, y es fantástico poder demostrar que la gente se equivoca. Este reto [con KTM] es importante para mí, y es fantástico lograr buenos resultados", zanjó.

El de Townsville también se explayó bastante cuando le preguntaron por el tema de la semana: el accidente de Marc Márquez y su posterior sanción, actualmente recurrida y derivada a la Corte de Apelación.

"Es algo que puede ocurrir", opinó. "Cuando llevas cuatro meses sin competir quieres demostrar cosas, y hay quienes se ponen más agresivos y empujan más. Los pilotos queremos demostrarnos lo mejor a nosotros mismos, y en este deporte puede haber accidentes".

"Cuando te equivocas tiene que haber una consecuencia. Hay quienes dicen que debería perderse una carrera, otros que dicen de ponerle esta u otra sanción. Pero al final tenemos que ser congruentes".

"Hubo grandes caídas el año pasado, como la de Nakagami o la mía con Alex... pero como es Marc Márquez, todo el mundo opina y parece que ya puedes ir a cuchillo con él. No estoy tratando de defenderle; él cometió un error y ya está. Pero creo que algunos se están cebando demasiado. Al final esto son carreras".

"Por supuesto, hay una línea, y es labor de los comisarios saber dónde está. Ellos intentan hacer todo lo posible para ser congruentes, y nosotros como atletas también intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo no estoy de acuerdo con que se le prohíba a alguien correr varias carreras, no creo que sea la manera correcta, y menos en la primera prueba. La cuestión es dónde se pone esa línea", concluyó.

