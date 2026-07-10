MotoGP en DIRECTO: el viernes de Sachsenring, con FP1 y Práctica
Sigue en este enlace el viernes de MotoGP en Sachsenring, el GP de Alemania 2026, con la FP1 y Práctica con nuestro Live Timing, comentarios, imágenes y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
A las 15:00h tendremos la Práctica de MotoGP, que también te contaremos aquí. ¡Pero no te vayas, que no cortamos! De hecho, la Práctica de Moto3 es a las 13:15h y la de Moto2 las 14:05h
El resumen y resultados de la FP1 de Sachsenring
Fernández lidera en el arranque de Sachsenring por delante de Márquez
Raúl Fernández lideró la primera sesión de entrenamientos del GP de Alemania, al marcar una vuelta rápida a última hora con gomas nuevas. Marc Márquez, que sufrió una caída sin consecuencias, terminó segundo.
Ahora llegará la parte en la que los pilotos ensayan salidas en la recta principal
¡Y acaba la FP1 con Raúl Fernández primero! Un 1:20.829 que nadie pudo mejorar
¡Raúl Fernández lidera pero vienen varios pilotos en casco rojo!
Menos de cinco minutos por delante
Caída de Franco Morbidelli
1:21.952
1:21.608
1:21.674
1:21.585
Esa fue la anterior tanda de Pedro Acosta, que vuelve tras su operación
Un 1:20.880 puso primero a Marc Márquez. Di Giannantonio ha mejorado pero solo se ha podido quedar a 56 milésimas
Mejora aún más márquez con un 1:21.022, que le deja a solo 20 milésimas (0.020s) de Alex
Marc Márquez se puso segundo, a 0.142s de su hermano Alex. Sigue el #93, veamos
Por si no la viste, así había sido la caída de Márquez
Y así la de Viñales
Susto de Pecco Bagnaia en la curva 3, la que parece la más difícil este año
Ya está Márquez en pista, por cierto, tras su caída
Viñales, por cierto, dejó una de las revelaciones de la jornada ayer...
Viñales: "KTM me envió un contrato, lo firmé y dos semanas después me dijeron que no era válido"
Maverick Viñales explicó este jueves en Sachsenring que tras firmar la renovación con KTM, el fabricante austríaco lo anuló, y que ahora se siente "fuera de este mundo" de MotoGP.
Caída de Maverick Viñales en la curva 8. Se levanta algo dolorido. Su moto, ya sin él, comenzó a dar vueltas de campana por las escapatorias, y se destrozó
Alex Márquez baja la marca de Di Giannantonio y con un 1:21.002 se pone primero el de Gresini
Di Giannantonio está al frente de la tabla cuando aún quedan 37 minutos por delante
Así es la decoración especial de Gresini por su 30 aniversario. Gresini manda un mensaje al lesionado Fermín Aldeguer, al que esperan de vuelta en la moto
Undécima caída de la temporada 2026 para Márquez, que se ha levantado pero no ha podido seguir en pista
¡Caída de Marc Márquez! Se va al suelo en la curva 3, la zona del viejo Omega, donde también se han caído otros pilotos en Moto2 y Moto3
Completadas ya las primeras vueltas, se empieza a llenar la tabla de tiempos, con Marco Bezzecchi de momento al frente por delante de Márquez y de Pecco
Morbidelli también ha entrado en boxes con algún tipo de problema en la moto
Problemas en la moto de Cal Crutchlow, que se ha quedado detenido en pista con la moto de un Zarco al que, por cierto, ayer sancionaron dos meses después de la brutal caída que le mantiene lesionado
Dirección de Carrera sanciona a Zarco por el accidente que causó su grave lesión en Barcelona
Este jueves, en la previa del GP de Alemania, el Panel de Comisarios de la FIM anunció un castigo de doble vuelta larga para Johann Zarco por el accidente que él mismo provocó en Barcelona el pasado 17 de mayo.
Muchas motos ya en pista, poco a poco saliendo del pitlane