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MotoGP GP de Alemania

Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Sachsenring y quiénes disputarán la Q1

Mira qué 10 pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP en el Gran Premio de Alemania en Sachsenring y quienes tendrán que disputar la Q1 previa de la clasificación.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

El Gran Premio de Alemania ya está en marcha en el circuito de Sachsenring. Este viernes, 10 de julio, se han disputado los primeros entrenamientos de MotoGP en el circuito de Sajonia, tanto los Libres 1 de la mañana como la Práctica vespertina, el primer entreno clave del undécimo fin de semana de carreras de la temporada 2026.

El viernes de MotoGP en Sachsenring:

Por tanto, ya conocemos qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado por la mañana -los 10 más rápidos de la Práctica- y, por el contrario, también sabemos quiénes deberán pasar por la Q1 previa, en busca de los dos últimos puestos de pase a la sesión definitiva de la cronometrada, donde estarán en juego la pole y las 12 primeras posiciones. A continuación, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en Sachsenring, y quiénes estarán en la Q1.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Sachsenring (Alemania)

  • Marc Márquez
  • Raúl Fernández
  • Fabio Di Giannantonio
  • Alex Márquez
  • Jack Miller
  • Ai Ogura
  • Marco Bezzecchi
  • Jorge Martín
  • Pedro Acosta
  • Franco Morbidelli

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Sachsenring (Alemania)

  • Enea BastianinI
  • Brad Binder
  • Pecco Bagnaia
  • Luca Marini
  • Fabio Quartararo
  • Joan Mir
  • Diogo Moreira
  • Maverick Viñales
  • Toprak Razgatlioglu
  • Alex Rins
  • Cal Crutchlow

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Sachsenring

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 26

1'19.394

   165.276  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 27

+0.166

1'19.560

 0.166 164.932  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 27

+0.280

1'19.674

 0.114 164.696  
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 29

+0.317

1'19.711

 0.037 164.619  
5 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 28

+0.447

1'19.841

 0.130 164.351  
6 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 31

+0.512

1'19.906

 0.065 164.217  
7 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 28

+0.602

1'19.996

 0.090 164.033  
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 27

+0.617

1'20.011

 0.015 164.002  
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 25

+0.632

1'20.026

 0.015 163.971  
10 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 26

+0.638

1'20.032

 0.006 163.959  
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 21

+0.651

1'20.045

 0.013 163.932  
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 26

+0.674

1'20.068

 0.023 163.885  
13 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25

+0.738

1'20.132

 0.064 163.754  
14 Italy L. Marini Honda 10 Honda 27

+0.820

1'20.214

 0.082 163.587  
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.824

1'20.218

 0.004 163.579  
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.834

1'20.228

 0.010 163.558  
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 25

+0.928

1'20.322

 0.094 163.367  
18 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 23

+1.157

1'20.551

 0.229 162.903  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 20

+1.467

1'20.861

 0.310 162.278  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 25

+1.620

1'21.014

 0.153 161.972  
21 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 25

+1.727

1'21.121

 0.107 161.758  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Sachsenring

  • Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
  • Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
  • Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
  • Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen y Sachsenring
  • Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
  • Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen y Sachsenring
  • Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
  • Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
  • Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno
  • Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló
  • Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno
  • Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen
  • Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
  • Jack Miller en Montmeló, Balaton y Sachsenring
  • Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
  • Brad Binder en Tailandia y Montmeló
  • Alex Rins en Le Mans y Mugello
  • Franco Morbidelli en Mugello y Sachsenring
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil
  • Luca Marini en Austin

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Sachsenring

  • Izan Guevara
  • Iván Ortolá
  • David Alonso
  • Senna Agius
  • Manu González
  • Filip Salac
  • Alex Escrig
  • Tony Arbolino
  • Deniz Öncü
  • Taiyo Furusato
  • Joe Roberts
  • Dani Holgado
  • Mario Aji
  • Collin Veijer

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Sachsenring

  • Veda Pratama
  • Joel Esteban
  • Eddie O'Shea
  • Jesús Ríos
  • Álvaro Carpe
  • Marco Morelli
  • Hakim Danish
  • Cormac Buchanan
  • Matteo Bertelle
  • Ryusei Yamanaka
  • Brian Uriarte
  • Scott Ogden
  • Joel Kelso
  • Rico Salmela

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