Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Sachsenring y quiénes disputarán la Q1

El Gran Premio de Alemania ya está en marcha en el circuito de Sachsenring. Este viernes, 10 de julio, se han disputado los primeros entrenamientos de MotoGP en el circuito de Sajonia, tanto los Libres 1 de la mañana como la Práctica vespertina, el primer entreno clave del undécimo fin de semana de carreras de la temporada 2026.

Por tanto, ya conocemos qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado por la mañana -los 10 más rápidos de la Práctica- y, por el contrario, también sabemos quiénes deberán pasar por la Q1 previa, en busca de los dos últimos puestos de pase a la sesión definitiva de la cronometrada, donde estarán en juego la pole y las 12 primeras posiciones. A continuación, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en Sachsenring, y quiénes estarán en la Q1.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Sachsenring (Alemania)

Marc Márquez

Raúl Fernández

Fabio Di Giannantonio

Alex Márquez

Jack Miller

Ai Ogura

Marco Bezzecchi

Jorge Martín

Pedro Acosta

Franco Morbidelli

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Sachsenring (Alemania)

Enea BastianinI

Brad Binder

Pecco Bagnaia

Luca Marini

Fabio Quartararo

Joan Mir

Diogo Moreira

Maverick Viñales

Toprak Razgatlioglu

Alex Rins

Cal Crutchlow

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Sachsenring

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Sachsenring

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring



Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen y Sachsenring

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen y Sachsenring

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen

Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno

Jack Miller en Montmeló, Balaton y Sachsenring

Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló

Brad Binder en Tailandia y Montmeló

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Franco Morbidelli en Mugello y Sachsenring

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Luca Marini en Austin

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Sachsenring

Izan Guevara

Iván Ortolá

David Alonso

Senna Agius

Manu González

Filip Salac

Alex Escrig

Tony Arbolino

Deniz Öncü

Taiyo Furusato

Joe Roberts

Dani Holgado

Mario Aji

Collin Veijer

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Sachsenring

Veda Pratama

Joel Esteban

Eddie O'Shea

Jesús Ríos

Álvaro Carpe

Marco Morelli

Hakim Danish

Cormac Buchanan

Matteo Bertelle

Ryusei Yamanaka

Brian Uriarte

Scott Ogden

Joel Kelso

Rico Salmela