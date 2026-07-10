Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Sachsenring y quiénes disputarán la Q1
Mira qué 10 pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP en el Gran Premio de Alemania en Sachsenring y quienes tendrán que disputar la Q1 previa de la clasificación.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto de: Steve Wobser / via Getty Images
El Gran Premio de Alemania ya está en marcha en el circuito de Sachsenring. Este viernes, 10 de julio, se han disputado los primeros entrenamientos de MotoGP en el circuito de Sajonia, tanto los Libres 1 de la mañana como la Práctica vespertina, el primer entreno clave del undécimo fin de semana de carreras de la temporada 2026.
Por tanto, ya conocemos qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado por la mañana -los 10 más rápidos de la Práctica- y, por el contrario, también sabemos quiénes deberán pasar por la Q1 previa, en busca de los dos últimos puestos de pase a la sesión definitiva de la cronometrada, donde estarán en juego la pole y las 12 primeras posiciones. A continuación, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en Sachsenring, y quiénes estarán en la Q1.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Sachsenring (Alemania)
- Marc Márquez
- Raúl Fernández
- Fabio Di Giannantonio
- Alex Márquez
- Jack Miller
- Ai Ogura
- Marco Bezzecchi
- Jorge Martín
- Pedro Acosta
- Franco Morbidelli
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Sachsenring (Alemania)
- Enea BastianinI
- Brad Binder
- Pecco Bagnaia
- Luca Marini
- Fabio Quartararo
- Joan Mir
- Diogo Moreira
- Maverick Viñales
- Toprak Razgatlioglu
- Alex Rins
- Cal Crutchlow
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Sachsenring
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|26
|
1'19.394
|165.276
|2
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|27
|
+0.166
1'19.560
|0.166
|164.932
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|27
|
+0.280
1'19.674
|0.114
|164.696
|4
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|29
|
+0.317
1'19.711
|0.037
|164.619
|5
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|28
|
+0.447
1'19.841
|0.130
|164.351
|6
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|31
|
+0.512
1'19.906
|0.065
|164.217
|7
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|28
|
+0.602
1'19.996
|0.090
|164.033
|8
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|27
|
+0.617
1'20.011
|0.015
|164.002
|9
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|25
|
+0.632
1'20.026
|0.015
|163.971
|10
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|26
|
+0.638
1'20.032
|0.006
|163.959
|11
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|21
|
+0.651
1'20.045
|0.013
|163.932
|12
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|26
|
+0.674
1'20.068
|0.023
|163.885
|13
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|25
|
+0.738
1'20.132
|0.064
|163.754
|14
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|27
|
+0.820
1'20.214
|0.082
|163.587
|15
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|26
|
+0.824
1'20.218
|0.004
|163.579
|16
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|26
|
+0.834
1'20.228
|0.010
|163.558
|17
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|25
|
+0.928
1'20.322
|0.094
|163.367
|18
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|23
|
+1.157
1'20.551
|0.229
|162.903
|19
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|20
|
+1.467
1'20.861
|0.310
|162.278
|20
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|25
|
+1.620
1'21.014
|0.153
|161.972
|21
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|25
|
+1.727
1'21.121
|0.107
|161.758
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Sachsenring
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen y Sachsenring
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen y Sachsenring
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen y Sachsenring
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
- Jack Miller en Montmeló, Balaton y Sachsenring
- Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
- Brad Binder en Tailandia y Montmeló
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Franco Morbidelli en Mugello y Sachsenring
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Luca Marini en Austin
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Sachsenring
- Izan Guevara
- Iván Ortolá
- David Alonso
- Senna Agius
- Manu González
- Filip Salac
- Alex Escrig
- Tony Arbolino
- Deniz Öncü
- Taiyo Furusato
- Joe Roberts
- Dani Holgado
- Mario Aji
- Collin Veijer
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Sachsenring
- Veda Pratama
- Joel Esteban
- Eddie O'Shea
- Jesús Ríos
- Álvaro Carpe
- Marco Morelli
- Hakim Danish
- Cormac Buchanan
- Matteo Bertelle
- Ryusei Yamanaka
- Brian Uriarte
- Scott Ogden
- Joel Kelso
- Rico Salmela
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