Márquez sigue volando en Sachsenring

Sachsenring (Enviado Especial).- El actual campeón, que este domingo tiene a su alcance conseguir su décima victoria en este trazado, un hito que le permitiría igualar el récord que Giacomo Agostini fijó en Imatra (Finlandia); se quedó a tres décimas del récord absoluto, en posesión de Fabio Di Giannantonio desde el año pasado.

Márquez aventajó en poco más de una décima y media a Raúl Fernández, que fue el más veloz en la primera práctica. La tercera mejor vuelta la firmó Diggia, otro de los favoritos para pelear por el triunfo, mientras que Alex Márquez, cuarto, colocó la tercera Desmosedici en las cuatro primeras posiciones, un hecho que confirma que la marca de Borgo Panigale parece estar un pelín por delante de Aprilia en este peculiar escenario.

La sorpresa de la jornada la protagonizó Jack Miller, que por la mañana se clasificó el quinto y que por la tarde igualó esa posición, como el mejor de entre los representantes de Yamaha.

El sexto mejor giro se lo adjudicó Ai Ogura, que en Assen estrenó su casillero de victorias en la categoría de las motos pesadas, y que en Sachsenring se quedó a medio segundo del registro de Márquez.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Marco Bezzecchi, que si nos guiamos por sus números se recuperó un poco de los dolores que tanto le condicionaron en la toma de contacto en Alemania, se las apañó para terminar el séptimo, seis décimas por detrás de la referencia y justo por delante de Jorge Martín, su compañero en el taller oficial de Aprilia y el líder del certamen, que terminó el octavo.

Pedro Acosta, noveno, fue el único de entre los pilotos de KTM que se metió en el grupo que se verá directamente en la segunda criba de la cronometrada (Q2), mientras que Franco Morbidelli cerró el top ten.

La única Ducati que pasará por la Q1 será la de Pecco Bagnaia, que por la mañana ya las pasó canutas (19º), y que por la tarde no encontró la forma de mejorar y finalizó el 13º, y que se quedó a siete décimas de Márquez.

En esa misma línea, los cuatro corredores de Honda se verán en la eliminatoria previa, al igual que Fabio Quartararo (15º).