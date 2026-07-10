Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

KTM renueva su unión con Red Bull y seguirá llevando su logo y decoración en MotoGP 2027

MotoGP
GP de Alemania
KTM renueva su unión con Red Bull y seguirá llevando su logo y decoración en MotoGP 2027

Martín: "No tengo un punto fuerte y si no encontramos nada, será complicado"

MotoGP
GP de Alemania
Martín: "No tengo un punto fuerte y si no encontramos nada, será complicado"

Alex Márquez: "Me parezco a Gibernau en que fuimos subcampeones detrás de dos tíos muy buenos"

MotoGP
GP de Alemania
Alex Márquez: "Me parezco a Gibernau en que fuimos subcampeones detrás de dos tíos muy buenos"

Bezzecchi: "Ha sido un día duro, como esperaba; tengo que ir salvando las cosas"

MotoGP
GP de Alemania
Bezzecchi: "Ha sido un día duro, como esperaba; tengo que ir salvando las cosas"

Márquez: "Este circuito es como Roland Garros para Rafa Nadal; si no gana es noticia"

MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Este circuito es como Roland Garros para Rafa Nadal; si no gana es noticia"

Morbidelli y Moreira, sancionados en Sachsenring tras molestar a Acosta y Marini

MotoGP
GP de Alemania
Morbidelli y Moreira, sancionados en Sachsenring tras molestar a Acosta y Marini

Bagnaia, fuera de la Q2 en Sachsenring: "Siento como si rodara sobre hielo en el tren trasero"

MotoGP
GP de Alemania
Bagnaia, fuera de la Q2 en Sachsenring: "Siento como si rodara sobre hielo en el tren trasero"

Márquez sigue volando en Sachsenring

MotoGP
GP de Alemania
Márquez sigue volando en Sachsenring
Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Alemania

Márquez sigue volando en Sachsenring

Marc Márquez volvió a dejar claro este viernes que el circuito de Sachsenring es su territorio, al adjudicarse el mejor tiempo de la jornada, en la que Ducati colocó a tres de sus motos entre las cuatro primeras.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sachsenring (Enviado Especial).-  El actual campeón, que este domingo tiene a su alcance conseguir su décima victoria en este trazado, un hito que le permitiría igualar el récord que Giacomo Agostini fijó en Imatra (Finlandia); se quedó a tres décimas del récord absoluto, en posesión de Fabio Di Giannantonio desde el año pasado. 

Márquez aventajó en poco más de una décima y media a Raúl Fernández, que fue el más veloz en la primera práctica. La tercera mejor vuelta la firmó Diggia, otro de los favoritos para pelear por el triunfo, mientras que Alex Márquez, cuarto, colocó la tercera Desmosedici en las cuatro primeras posiciones, un hecho que confirma que la marca de Borgo Panigale parece estar un pelín por delante de Aprilia en este peculiar escenario. 

La sorpresa de la jornada la protagonizó Jack Miller, que por la mañana se clasificó el quinto y que por la tarde igualó esa posición, como el mejor de entre los representantes de Yamaha

El sexto mejor giro se lo adjudicó Ai Ogura, que en Assen estrenó su casillero de victorias en la categoría de las motos pesadas, y que en Sachsenring se quedó a medio segundo del registro de Márquez. 

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Marco Bezzecchi, que si nos guiamos por sus números se recuperó un poco de los dolores que tanto le condicionaron en la toma de contacto en Alemania, se las apañó para terminar el séptimo, seis décimas por detrás de la referencia y justo por delante de Jorge Martín, su compañero en el taller oficial de Aprilia y el líder del certamen, que terminó el octavo. 

Pedro Acosta, noveno, fue el único de entre los pilotos de KTM que se metió en el grupo que se verá directamente en la segunda criba de la cronometrada (Q2), mientras que Franco Morbidelli cerró el top ten. 

La única Ducati que pasará por la Q1 será la de Pecco Bagnaia, que por la mañana ya las pasó canutas (19º), y que por la tarde no encontró la forma de mejorar y finalizó el 13º, y que se quedó a siete décimas de Márquez. 

En esa misma línea, los cuatro corredores de Honda se verán en la eliminatoria previa, al igual que Fabio Quartararo (15º). 

Clasificación Práctica MotoGP del GP de Alemania 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 26

1'19.394

   165.276  
2 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 27

+0.166

1'19.560

 0.166 164.932  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 27

+0.280

1'19.674

 0.114 164.696  
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 29

+0.317

1'19.711

 0.037 164.619  
5 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 28

+0.447

1'19.841

 0.130 164.351  
6 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 31

+0.512

1'19.906

 0.065 164.217  
7 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 28

+0.602

1'19.996

 0.090 164.033  
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 27

+0.617

1'20.011

 0.015 164.002  
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 25

+0.632

1'20.026

 0.015 163.971  
10 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 26

+0.638

1'20.032

 0.006 163.959  
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 21

+0.651

1'20.045

 0.013 163.932  
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 26

+0.674

1'20.068

 0.023 163.885  
13 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25

+0.738

1'20.132

 0.064 163.754  
14 Italy L. Marini Honda 10 Honda 27

+0.820

1'20.214

 0.082 163.587  
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.824

1'20.218

 0.004 163.579  
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.834

1'20.228

 0.010 163.558  
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 25

+0.928

1'20.322

 0.094 163.367  
18 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 23

+1.157

1'20.551

 0.229 162.903  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 20

+1.467

1'20.861

 0.310 162.278  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 25

+1.620

1'21.014

 0.153 161.972  
21 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 25

+1.727

1'21.121

 0.107 161.758  
Ver resultados
Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Sachsenring y quiénes disputarán la Q1
Siguiente artículo Bagnaia, fuera de la Q2 en Sachsenring: "Siento como si rodara sobre hielo en el tren trasero"

Mejores comentarios
Más de
Oriol Puigdemont

Martín: "No tengo un punto fuerte y si no encontramos nada, será complicado"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Martín: "No tengo un punto fuerte y si no encontramos nada, será complicado"

Alex Márquez: "Me parezco a Gibernau en que fuimos subcampeones detrás de dos tíos muy buenos"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Alex Márquez: "Me parezco a Gibernau en que fuimos subcampeones detrás de dos tíos muy buenos"

Bezzecchi: "Ha sido un día duro, como esperaba; tengo que ir salvando las cosas"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Bezzecchi: "Ha sido un día duro, como esperaba; tengo que ir salvando las cosas"
Más de
Marc Márquez

Márquez: "Este circuito es como Roland Garros para Rafa Nadal; si no gana es noticia"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Márquez: "Este circuito es como Roland Garros para Rafa Nadal; si no gana es noticia"

Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Sachsenring y quiénes disputarán la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Sachsenring y quiénes disputarán la Q1

A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Sachsenring

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Sachsenring
Más de
Ducati

Bagnaia, fuera de la Q2 en Sachsenring: "Siento como si rodara sobre hielo en el tren trasero"

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Bagnaia, fuera de la Q2 en Sachsenring: "Siento como si rodara sobre hielo en el tren trasero"

Directo MotoGP: la Práctica del GP de Alemania en Sachsenring, con Live Timing

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Directo MotoGP: la Práctica del GP de Alemania en Sachsenring, con Live Timing

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

KTM renueva su unión con Red Bull y seguirá llevando su logo y decoración en MotoGP 2027

MotoGP
GP de Alemania
KTM renueva su unión con Red Bull y seguirá llevando su logo y decoración en MotoGP 2027

Martín: "No tengo un punto fuerte y si no encontramos nada, será complicado"

MotoGP
GP de Alemania
Martín: "No tengo un punto fuerte y si no encontramos nada, será complicado"

Alex Márquez: "Me parezco a Gibernau en que fuimos subcampeones detrás de dos tíos muy buenos"

MotoGP
GP de Alemania
Alex Márquez: "Me parezco a Gibernau en que fuimos subcampeones detrás de dos tíos muy buenos"

Bezzecchi: "Ha sido un día duro, como esperaba; tengo que ir salvando las cosas"

MotoGP
GP de Alemania
Bezzecchi: "Ha sido un día duro, como esperaba; tengo que ir salvando las cosas"