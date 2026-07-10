Alex Márquez: "Me parezco a Gibernau en que fuimos subcampeones detrás de dos tíos muy buenos"

Recuperado ya de la durísima caída que sufrió el pasado 17 de mayo en el GP de Catalunya, Alex Márquez logró este viernes en Sachsenring terminar con el cuarto mejor tiempo, pasando directamente a la Q2, principal objetivo de los viernes para todos los pilotos.

Si bien lo más importante es que Alex va recuperando su mejor forma física, lo que más llamó la atención hoy del piloto español fue el mono y la decoración de su Ducati GP26 que presentó el equipo Gresini, pintados con los colores azul y amarillo de principios de siglo, cuando el equipo dirigido por Fausto Gresini, con Sete Gibernau al manillar de la Honda, se impuso en el GP de Alemania 2003, en un ajustado final con Valentino Rossi. Una decoración que llevarán solo el domingo y que también luce, en el box, la moto de Fermín Aldeguer, que está de baja por lesión y no será sustituido.

Alex Márquez y la decoración especial del equipo Gresini Racing para su 30 aniversario Foto de: Gresini Racing

Este viernes, al final del día, como no podía ser de otra manera, le preguntaron a Alex por la decoración tan espectacular de su moto, y si encontraba algún parecido o era, un poco, como el Sete Gibernau 2.0.

"Me parezco a Sete Gibernau en que los dos somos subcampeones del mundo", recordó Alex.

"Y, también, en que los dos terminamos por detrás de dos tíos muy buenos", dijo en referencia a Valentino y Marc Márquez.

"También creo qué, probablemente, nos parecemos en que sin esos dos pilotos (Márquez y Rossi), los dos seríamos hoy campeones del mundo", añadió.

Volviendo a la jornada, Alex se mostró contento con el resultado, sobre todo pasar directo a la Q2 y ahorrarse el riesgo de la Q1, aunque avisó de que "aún falta un poco de fluidez con el tren delantero".

Si en Assen el resultado final (5º) fue muy bueno para Alex viniendo de dónde venía, este viernes se le ha visto más competitivo. "No es que yo haya mejorado mucho respecto de Assen, sino que este circuito me da un poco más de respiro que aquel, y eso me permite ir un poco más fluido. Veremos cómo voy a 30 vueltas", advirtió para acabar.