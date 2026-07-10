A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Sachsenring

Todo listo para que comience el fuego real en Sachsenring para el Gran Premio de Alemania de MotoGP, undécima cita de la temporada 2026. Tras el viernes de entrenamientos libres, que ya han sido movidos, en la pista de Sajonia se disputan este sábado, 11 de julio, la clasificación (que definirá la parrilla para las dos carreras del fin de semana) y la carrera al sprint (que repartirá los primeros puntos). Apunta los horarios de la jornada y cómo verlo todo en directo en televisión.

El mercado sigue en ebullición: MotoGP Steiner se desmarca de las denuncias de Viñales y admite el interés por Marini

A qué hora es la carrera sprint de MotoGP 2026 en Sachsenring (GP de Alemania)

A qué hora es la carrera al sprint del GP de Alemania de MotoGP en Sachsenring: a las 15:00h

La carrera al sprint del Gran Premio de Alemania de MotoGP en Sachsenring será este sábado, 11 de julio, a partir de las 15:00 horas de la tarde para España (y también en horario local, puesto que tenemos el mismo que en territorio teutón). Al ser una de las pistas más cortas del calendario, la prueba corta del fin de semana será a un total de 15 vueltas, la mitad de las que se darán el domingo.

Tras 10 sprints, Marc Márquez es el amo y señor de las carreras cortas, con 3 victorias en lo que va de temporada (Brasil, Jerez y Hungría). Con dos victorias, aparecen Jorge Martín y Raúl Fernández. Además, también han ganado en prueba corta en 2026 Pedro Acosta, Alex Márquez y Pecco Bagnaia.

A qué hora es la clasificación de MotoGP en Sachsenring (GP de Alemania)

A qué hora es la Q1 de la clasificación del GP de Alemania de MotoGP 2026 en Sachsenring : a las 10:50h

: a las 10:50h A qué hora es la Q2 de la clasificación del GP de Alemania de MotoGP 2026 en Sachenring: a las 11:15h

La clasificación de MotoGP en Sachsenring, que será el sábado 11 de julio por la mañana, decidirá la pole y la parrilla de salida para la sprint y para la carrera larga. Como siempre, se abrirá con la Q1, a las 10:50 horas del sábado en España y en Alemania. Por ella pasarán los pilotos más lentos de la Práctica, y durará 15 minutos. Los dos pilotos más rápidos de la sesión se meterán en la Q2.

Justo después, a las 11:15 de la mañana, llegará la Q2, donde los 10 pilotos más rápidos de la Práctica y los dos mejores de la Q1 tendrán otro cuarto de hora, hasta las 11:30h, para buscar la pole y la mejor posición entre las cuatro primeras filas de la parrilla (Top 12).

Cómo ver por televisión el sábado de MotoGP en Sachsenring, con carrera sprint y clasificación

Para ver el sábado de MotoGP en Sachsenring (Gran Premio de Alemania), con la carrera al sprint y la clasificación, la principal manera que tendrás de hacerlo será DAZN, la plataforma con los derechos de retransmisión desde hace varios años. Puedes acceder a este contenido en su plataforma o en el canal lineal DAZN MotoGP, en servicios como Movistar +.

Por otra parte, también tendrás a tu disposición el VideoPass para ver todo el fin de semana en Sajonia, que es la plataforma oficial del Mundial de MotoGP, con retransmisiones en inglés.

Y por último, pero no por ello menos importante, ya sabes que en nuestra web, Motorsport.com, te contaremos absolutamente todo lo que suceda con periodistas desplazados a la pista: retransmisiones en directo, crónicas, declaraciones y la última hora.

A cuántas vueltas es la carrera al sprint de MotoGP en Sachsenring

La carrera al sprint de MotoGP en el circuito de Sachsenring será a un total de 15 vueltas, al tratarse de la pista más corta del calendario. Por el contrario, la carrera larga del domingo será a 30.

Qué pilotos han ganado al sprint y han hecho la pole en Sachsenring

En el circuito de Sachsenring solamente se han disputado tres carreras al sprint. En 2025, Marc Márquez volvió allí a la senda de la victoria, en su primer año como piloto oficial de Ducati. En 2024 y 2023, mientras el #93 no era tan competitivo en Gresini y en Honda, fue Jorge Martín quien se llevó la medalla de oro tras la carrera corta del sábado.

Las poles en los últimos tiempos sí han estado más repartidas. Marc Márquez se la llevó en 2025, Jorge Martín en 2024 y Pecco Bagnaia en 2023. El italiano también la hizo en 2022, y Johann Zarco fue el más rápido de la cronometrada en 2021. En 2020 no se disputó el GP de Alemania por el COVID-19, y antes fue Márquez quien arrasó en las poles, como en las carreras.

A qué hora es la clasificación de Moto2 2026 en Sachsenring

La clasificación de Moto2 del GP de Alemania en Sachsenring será la última cronometrada del sábado. La Q1 empezará a las 13:40h, y la Q2 que decidirá la pole tendrá lugar a las 14:08h.

A qué hora es la clasificación de Moto3 2026 en Sachsenring

La tarde en Sachsenring empezará con la clasificación de Moto3, la undécima de la temporada 2026. La cronometrada comenzará con una Q1 de nivel, por la que pasarán muchos favoritos, entre ellos Máximo Quiles, a las 12:45h. La Q2 será justo después, a las 13:10h.