MotoGP en DIRECTO: la carrera de Sachsenring (GP de Alemania)
Sigue en vivo y en directo, a través de este enlace, la carrera larga del GP de Alemania de MotoGP 2026 en Sachsenring, con comentarios, Live Timing y más.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Jorge Martín es consciente de que necesita mejorar tras un fin de semana complicado en Sachsenring.
"Si sigo así, el liderato no durará mucho", dice, y pide a Aprilia no tocar mucho la moto.
Martín: "Si sigo así, el liderato no durará mucho"
Jorge Martín salvó una quinta posición este domingo en Sachsenring y el liderato del Mundial de MotoGP, aunque es consciente de que necesita mejorar bastante para retenerlo en próximas citas.
Alex Márquez comenta que ha podido ir demasiado confiado este domingo como principal motivo para explicar su caída en Sachsenring.
Alex Márquez: "No sé qué pasó en la caída, quizá iba demasiado confiado"
El corredor de Gresini se fue al suelo en la carrera del GP de Alemania, cuando circulaba segundo por detrás de su hermano Marc Márquez a menos de un segundo y con opciones de intentar la victoria.
No te pierdas todas las declaraciones de Marc Márquez tras el GP de Alemania en Sachsenring.
Márquez: "Estábamos a 102 puntos del líder y ahora a 18, no esta mal"
Marc Márquez logró la décima victoria en Sachsenring en clase reina, sumando un pleno de 37 puntos en su jardín de casa, lo que le catapulta en la general del campeonato del mundo hasta el tercer puesto.
Raúl Fernández agradece a su fisio y a su equipo que le hayan ayudado a superar un problema en la espalda para acabar subiendo al podio en Sachsenring. El español cree que puede deberse al estrés de no tener cerrado su contrato.
Raúl Fernández: "He corrido con un problema en la espalda; puede venir por el estrés que he tenido"
Raúl Fernández trató de acabar segundo en la carrera de MotoGP en Sachsenring, pero en los compases finales se vio superado por su compañero, Ai Ogura.
Ha sonado el himno de España en honor a Marc Márquez en el podio de Sachsenring.
Así queda la general tras este GP de Alemania.
Jorge Martín, líder con 208 puntos
Ai Ogura, a 14
Marc Márquez, a 18
Marco Bezzecchi, a 22
Fabio Di Giannantonio, a 24
Los 15 pilotos que han terminado la carrera: Marc Márquez, Ai Ogura, Raúl Fernández, Pedro Acosta, Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Luca Marini, Enea Bastianini, Brad Binder, Diogo Moreira, Jack Miller, Franco Morbidelli, Alex Rins y Toprak Razgatlioglu
¡LA CORONA PARA EL REY! Marc Márquez se sube a la grada con los aficionados y le entregan una corona que simboliza su 13ª victoria en Sachsenring.
La imagen del día, la décima aquí en categoría reina. SachsenKing.
Ai Ogura y Raúl Fernández completan el podio.
¡¡¡MARC MÁRQUEZ NO FALLA EN SACHSENRING!!! Victoria del Rey en su feudo, ya lleva 12+1 aquí, para igualar las mismas de Agostini en Alemania y las 10 que logró en Imatra en categoría reina.
Marc se va de vacaciones más cerca del décimo título. A ver quién le para.
¡¡¡ÚLTIMA VUELTA!!!
Bagnaia preparando otra maniobra, pero de momento no lo intenta...
¡PENÚLTIMA VUELTA!
¡Bagnaia lo vuelve a intentar pero resiste Martín!
Ogura le ha metido segundo y medio a Raúl Fernández en poco más de dos vueltas. Y Martín resiste ante Bagnaia.
¡3 vueltas para el final le quedan a Marc Márquez!
Se retira Maverick Viñales, yendo último. Quedan 15 pilotos en pista.
¡Se va largo Martín y casi le pasa Bagnaia, pero resiste Jorge en la quinta plaza!
¡Vuelta 25 de 30!
Con la segunda posición de Ogura, sería segundo de la general, a 14 puntos de Martín (que pueden ser menos si Bagnaia pasa al español).
¡Y Bagnaia presionando a Martín por la P5!
¡Pasa Ogura a Raúl Fernández y se coloca segundo!
¡Busca el adelantamiento Ogura sobre Fernández!
¡Al suelo Cal Crutchlow rodando 15º en plena pelea con Razgatlioglu! Piloto OK. Al suelo en la curva 3.