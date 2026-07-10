MotoGP se inclina por llevar a Brasil el acto de presentación de la temporada 2027 

La ciudad brasileña era una de las opciones que los ejecutivos de MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), el titular de los derechos de explotación del certamen, tenían encima de la mesa como relevo de Kuala Lumpur, que albergó la edición de este 2026.

De entre las distintas alternativas que se contemplaron destacó la de Miami, que parecía reunir todos los requisitos para convertirse en la opción ganadora, especialmente si tenemos en cuenta la voluntad de expansión que mueve a los propietarios del campeonato.

Sin embargo, Motorsport.com interpreta que Río se ha convertido en los últimos días en el destino que más números tiene de convertirse en sede del evento que dará el pistoletazo de salida al curso 2027, el de la nueva era en el campeonato del mundo, con un reglamento técnico innovador. A pesar de que el contrato con las agencias locales todavía no se ha formalizado, varios equipos de la categoría de las motos pesadas ya dan por sentado la visita a Brasil a principios del año que viene.

Esta será la tercera edición de la presentación coral del campeonato, después de la que se llevó a cabo en Bangkok, con vistas a 2024, y la que abrió el fuego este año, en Kuala Lumpur. Entonces, el primer impulso fue el de celebrar el acontecimiento en Singapur, aunque distintos obstáculos llevaron a los impulsores a cambiar el plan y a quedarse en la capital de Malasia, donde las jornadas anteriores había arrancado la pretemporada oficial.

La presentación de la teporada MotoGP 2026 se hizo a los pies de la Torres Petronas Foto de: Steve Wobser / Getty Images

La de Río es una apuesta que tiene sentido desde el punto de vista comercial, sobre todo después del regreso de MotoGP a Brasil, el año pasado, y de la promoción de Diogo Moreira a la clase reina. Al mismo tiempo, también supone un gran desafío para las escuderías en un periodo en el que las agendas se comprimen mucho y no hay demasiado margen de movimiento.

Aunque la fecha concreta aún está por definirse, Motorsport.com considera que la primera idea de MotoGP SEG pasa por anticipar el tinglado tanto como se pueda, y colocarlo antes de los primeros ensayos de pretemporada, previstos para la última semana de enero, en Sepang (Malasia).

Eso obligaría a los pilotos a tener que interrumpir su preparación para volar hacia Suramérica y unos días después, cruzar el globo con tal de presentarse en Sepang, donde se mantendrá la pretemporada habitual.

Rio de Janeiro tomará el relevo de Kuala Lumpur en 2027 Foto de: Oriol Puigdemont

En el supuesto anterior, las formaciones deberían mandar a Brasil sus prototipos con varios días de antelación, para que después volaran los técnicos que requiere su puesta en marcha y cuidado. En última instancia llegarían los pilotos y los ejecutivos.

Uno de los principales problemas sería la dificultad que tendrían los equipos para programar sus propios actos de presentación de campaña, muy importantes para sus patrocinadores dado que monopolizan la escena y no comparten escenario con nadie más.

El calendario, en cualquier caso, también estaría apretado si el evento colectivo se agendara para después de las dos tandas de ensayos, y antes del primera gran premio de 2027, que debería de caer en el primer fin de semana de marzo, probablemente en Tailandia.