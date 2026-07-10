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MotoGP GP de Alemania

Márquez: "Este circuito es como Roland Garros para Rafa Nadal; si no gana es noticia"

Marc Márquez, doce veces ganador en Sachsenring, nueve en la máxima categoría, se hizo fuerte en su 'carrera de casa' y lideró la primera jornada del GP de Alemania, pese a no terminar completamente satisfecho.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez avisó en la previa del Gran Premio de Alemania que, pese acumular nueve victorias en este circuito en la máxima categoría, no iba a ser un fin de semana fácil, aunque sí adelantó que iba a ser más agresivo de lo que fue en Assen, hace dos semanas, donde su único objetivo fue no caerse y lesionarse.

"Yo no miento, ya dije que iría en un modo más agresivo", dijo Marc al final del día, después de bajar el crono hasta un 1.19.394, el más rápido del viernes, un resultado que, sin embargo, no acabó de dejarle satisfecho. "Es verdad que estamos los primeros, pero no me sale de la forma en que me habría gustado. Hay que cambiar un par de cosas, pero estamos bastante bien", añadió el corredor de Ducati.

La jornada no empezó de la mejor manera, ya que en los primeros compases del FP1 de la mañana, Márquez sufrió una caída en la curva 3, afortunadamente, sin consecuencias. Un punto donde se había registrado una caída en Moto3, dos en Moto2 y, justo antes de Marc, la de Cal Crutchlow.

"En el punto en el que me he caído hay un bache, y no había analizado las caídas de Moto2 y Moto3. Además, el bache de la curva 3 está justo en la línea buena de la trazada", un bache que al parecer el pasado año no existía ya que se ha remozado esa zona del asfalto.

"Cuando hay algo nuevo soy el primero en probarlo, también los baches", bromeó. "Nos han dicho que para el año que viene lo arreglarán", informó.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Además de la victoria el domingo, Márquez logró en Sachsenring el pasado año el triunfo en la sprint, sumando un pleno de 37 puntos, algo que podría repetirse este año en 'su circuito', es más bien claro favorito a lograrlo.

"No significa que este sea uno de mis circuitos, no me afecta ni para bien ni para mal. Este circuito es bueno, sale fácil. Es un poco como Rafa Nadal en Roland Garros, que si no gana es noticia", comparó.

Aunque a una vuelta Marc fue el más rápido, el español quiso destacar el buen trabajo de Fabio Di Giannantonio, la primera Ducati en la general.

"El que tiene más ritmo en estos momentos es Diggia. Lo bueno es que, cuando aprieto, los tiempos salen. Veremos mañana dónde estoy yo, y dónde están los demás", valoró.

Tras el enfado de Assen, donde se suprimió el dispositivo de salida sin previo aviso, advirtiendo Marc del peligro que eso suponía, este viernes se mostró más receptivo. La salida aquí es menos crítica que en Assen".

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