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Morbidelli y Moreira, sancionados en Sachsenring tras molestar a Acosta y Marini

Franco Morbidelli, que pasó directo a la Q2 de MotoGP en el GP de Alemania, recibió 3 posiciones de sanción para el domingo por molestar a Pedro Acosta en la Práctica. Moreira también fue sancionado.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli ha empezado con una sensación agridulce el Gran Premio de Alemania de MotoGP. El piloto italo-brasileño debía celebrar haberse colado de manera directa a la Q2 en el circuito de Sachsenring, por detrás de varios hombres de Ducati como Marc Márquez, líder de la jornada, o Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, que se colaron en el Top 5, mientras por ejemplo Pecco Bagnaia se veía condenado a la Q1. Pero no será una celebración plena.

Y es que, más allá de pasar de manera directa a la segunda criba de la cronometrada por segunda vez en lo que va de curso, el corredor del VR46 tendrá que cumplir una penalización en la carrera larga del domingo. Morbidelli ha sido sancionado con tres posiciones extra, que se sumarán al resultado que logre en la clasificación del sábado, por molestar a Pedro Acosta durante la Práctica.

Lo curioso es que Morbidelli no lo hizo en los últimos 20 minutos de la sesión de este viernes por la tarde, cuando es más probable que un piloto sea penalizado, al ser los minutos clave en los que se buscan las vueltas más rápidas. El italiano se cruzó en el camino del 'Tiburón de Mazarrón' a 40 minutos del final del entreno.

 

Como puedes ver en el vídeo de arriba, Morbidelli iba rodando lento en mitad de la sucesión de curvas de izquierdas del trazado de Sachsenring (10 de los 13 virajes de la pista son esa dirección). Cuando esto pasó, Acosta, que iba intentando mejorar sus tiempos, vio cómo el #21 le molestaba, provocando su visible enfado.

La realización mostró lo que había sucedido, y Dirección de Carrera pasó a investigarlo. Más de una hora después de que acabara la Práctica, el Panel de Comisarios comandado por Simon Crafar emitió un veredicto: Morbidelli era culpable de haber molestado a Acosta al rodar lento en mitad de la trazada ideal, lo que le iba a suponer 3 posiciones extra en la parrilla, que deberá sumar en la carrera larga del domingo.

Los comisarios indicaron para explicar el castigo que, "de acuerdo con los protocolos de sanciones comunicados a los equipos, esta acción se consideró un incidente del tipo 'SR3': pilotaje lento en pista durante los primeros compases de los entrenamientos libres —obstaculizando a otro piloto— (no en los últimos 20 minutos). Al tratarse de una segunda infracción de esta categoría, la sanción correspondiente en este caso [para Morbidelli] es de tres posiciones en la parrilla de salida".

Moreira, misma sanción por molestar a Marini

Unos minutos después de confirmar la sanción a Morbidelli, el Panel de Comisarios también confirmó otra penalización de tres posiciones en parrilla para la carrera del domingo. En este caso, a Diogo Moreira.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El rookie de Honda fue sancionado también por molestar a otro piloto, y curiosamente a un compañero de marca y a quien apunta a sustituir en el equipo oficial: Luca Marini. Al contrario que Morbidelli, el brasileño lo hizo en los últimos 20 minutos de la Práctica. Pese a ser su primera infracción de la temporada en este sentido, el haberlo hecho en los minutos decisivos le supone automáticamente una sanción de 3 puestos.

Cabe destacar que el #11 de la escudería LCR finalizó el ensayo de este viernes por la tarde 17º, por lo que tendrá que pasar por la Q1 este sábado.

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