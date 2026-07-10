Martín: "No tengo un punto fuerte y si no encontramos nada, será complicado"

Al final del día el líder del campeonato del mundo logró el octavo mejor tiempo y la clasificación directa a la Q2, el gran objetivo en la primera jornada del GP de Alemania. Pero, un viernes más, Jorge Martín volvió a ser la cuarta Aprilia y el piloto con más dificultades del fabricante de Noale, ya que el español no acaba de encontrar una puesta a punto base para ir rápido desde el primer momento cuando llega a un circuito.

"Mis primeros días de cada gran premio, con la Aprilia, siempre son un poco más complicados", admitía el corredor español al final del día.

"De salida ya he notado que esta moto tiene menos agarre respecto de las motos anteriores que había pilotado", explicó Martín. "Además, he podido probar alguna pieza nueva, y eso que me llevo. Me lo he programado un poco como un test", valoró.

Pese a pasar el corte, Martín rodó en 1.20.011, a más de 6 décimas de la referencia dejada por Marc Márquez. Pero en ritmo considera que tiene más opciones.

"No estoy lejos de la lucha por el podio, pero Marc está por delante, como siempre aquí", dejó claro, remarcando que deberá dar un paso adelante este sábado, si quiere tener opciones de ser competitivo. "Aún estoy lejos de luchar por el triunfo. En este momento no tengo un punto fuerte, y si no encontramos nada, será complicado", admitió sincero.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

Como dijo Marc Márquez el jueves, la impresión es que Marco Bezzecchi ha sido el más rápido en la primera parte de la temporada, pero "el mejor es Martín, que lidera el campeonato". Jorge, con solo una victoria pero una gran regularidad, ha logrado llegar a mitad de temporada con el liderato en su mano.

"Sé que he hecho una gran primera mitad de Mundial, pero mi objetivo es mejorar mi sensaciones, esa es la prioridad", dijo angustiado por no ser rápido solo poner la moto en el suelo, como sí lo logró Bezzecchi o Márquez en le FP1 nada más salir.

La ventaja de Martín es que tiene compañeros de marca muy rápidos y puede sacar datos muy valiosos, algo que no le importa reconocer. "Claro que analizo los datos de los demás pilotos de Aprilia, porque ellos están un poco por delante",dijo, pero sin entrar en comparaciones, ya que se organizó el día de forma diferente. "Es difícil de analizar; porque fui un poco a mi aire y al revés de los demás", zanjó el #89.