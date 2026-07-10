KTM renueva su unión con Red Bull y seguirá llevando su logo y decoración en MotoGP 2027

El equipo oficial de KTM seguirá llevando el logo de Red Bull y su decoración en la temporada 2027 del Mundial de MotoGP, tal y como han confirmado este viernes, durante el Gran Premio de Alemania, la casa con sede en Mattighofen.

De esta manera, las dos principales marcas austriacas del campeonato, una como fabricante y la otro como sponsor principal, seguirán unidas en la categoría reina, al menos en el próximo curso, ya que no se ha anunciado la duración del nuevo contrato. Eso sí, el acuerdo, de primeras, solamente es válido para la escudería de fábrica, que contará con Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio a partir de 2027.

Y es que el comunicado distribuido por KTM este viernes no nombra en ninguna parte a Tech3. Aunque el equipo ahora liderado por un consorcio, con Günther Steiner como cara visible, seguirá como escuadra satélite, como se confirmó en el GP de Catalunya, no es descartable un cambio de identidad para diferenciarse de la escudería oficial, a diferencia de lo que viene ocurriendo en los últimos años.

"Los prototipos de MotoGP de KTM seguirán luciendo con orgullo el famoso logotipo y la imagen corporativa de Red Bull a partir de 2027, tras la renovación del contrato entre estas dos prestigiosas marcas austriacas", empezó detallando el comunicado con el que KTM informó de la noticia.

"'Red Bull KTM' cuenta con una larga y laureada trayectoria en el mundo de las carreras que abarca un cuarto de siglo, múltiples disciplinas y una amplia lista de éxitos y títulos; desde el motocross hasta el supercross, pasando por el enduro, el Dakar y los rallies y, desde 2017, MotoGP".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Durante la última década, las motos con los colores de Red Bull KTM han conquistado campeonatos en Moto3 y Moto2, y han logrado victorias y podios en las tres categorías: 7 victorias y 38 podios (además de 26 en las carreras Sprint) en MotoGP con la KTM RC16. Red Bull y KTM han aunado fuerzas con gran éxito en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, cantera de talentos para el futuro, así como en la estructura de la KTM GP Academy a lo largo de todas las categorías", siguieron.

"El año 2027 marcará el inicio de una nueva era para Red Bull KTM Factory Racing en MotoGP y para la propia categoría, con una revisión a fondo del reglamento técnico. La relación entre KTM y Red Bull siempre ha sido muy fluida y de apoyo mutuo, y las motos naranjas de Red Bull volverán a ser un elemento inconfundible de la parrilla de MotoGP", prosiguió KTM, que con este movimiento busca acallar los recientes rumores que situaban a Red Bull cerca de Ducati, como posible sponsor para el futuro.



Pit Beirer, director de KTM Motorsports, dijo: "Red Bull y KTM son un tándem perfecto. Ha sido una gran colaboración durante mucho tiempo, y es mucho más que los colores de las motos. Red Bull nos apoya de muchas maneras, tanto en la pista como entre bastidores. Es una colaboración importante, y en la fábrica nos alegra mucho poder seguir llevando este 'espectáculo' austriaco a nuestras carreras y, en especial, a MotoGP. Queremos expresar todo nuestro agradecimiento a las personas que contribuyen a que esta historia siga adelante. Todavía nos queda mucho por lograr juntos".

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