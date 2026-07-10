Bagnaia, fuera de la Q2 en Sachsenring: "Siento como si rodara sobre hielo en el tren trasero"

El viernes que ha vivido Pecco Bagnaia en Sachsenring recuerda mucho a los que protagonizaba en la temporada 2025. Tras un arranque sin pizca de buenas sensaciones en el Gran Premio de Alemania, el piloto italiano deberá pasar por la Q1 en la clasificación de este sábado.

El tricampeón del mundo ya empezó la jornada torcido, al cosechar en los Libres 1 uno de sus peores resultados del curso: 19º (antepenúltimo) con un tiempo de 1:21.765, a casi un segundo del mejor registro de Raúl Fernández (demasiado en la pista más corta del calendario).

Por la tarde, en la Práctica, Bagnaia estuvo más metido en la contienda por intentar colarse en el Top 10, y aunque lo rozó, finalmente acabó el día 13º, con un crono de 1:20.132, a 7 décimas del mejor tiempo, de su compañero Marc Márquez.

Hablando con los medios al final del viernes, entre los que estaba Motorsport.com, el turinés señaló a la falta de agarre trasero como su gran problema, que está siendo su principal quebradero de cabeza en este curso 2026.

"Estoy sufriendo de lo mismo que en toda la temporada: el agarre trasero. Y en esta pista, en los sectores 2 y 3 se necesita mucho apoyo del tren trasero", empezó explicando Bagnaia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Para Bagnaia, sus sensaciones son como ir sobre hielo, y ya adelantó que intentará echar un ojo a los datos de Alex Márquez: "Me siento como si rodara sobre hielo en el tren trasero, como si estuviera haciendo 'flat track', sobre todo en el segundo y tercer sector. Le he pedido a mi equipo que miremos qué hace Alex Márquez que nosotros no conseguimos. Mirando los datos, hay pilotos de Ducati con mucho más rendimiento. Me gustaría que mi equipo entendiera qué están haciendo ellos para tener esas sensaciones".

"Hoy intentamos ganar agarre detrás, con la puesta a punto, pero el problema nace de la electrónica. Probamos cuatro configuraciones diferentes para el agarre y el problema siempre fue el mismo. Así que ahora mismo no es un problema de configuración, es un problema de la electrónica", cerró el piamontés en un día muy complicado.