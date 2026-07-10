Bezzecchi: "Ha sido un día duro, como esperaba; tengo que ir salvando las cosas"
Marco Bezzecchi sobrevivió a un arranque con dolores en Sachsenring tras su caída en Assen y consiguió colarse de manera directa en la Q2 de MotoGP.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Día difícil el que ha salvado Marco Bezzecchi en Sachsenring. El líder del Mundial de MotoGP hasta el pasado Gran Premio de Países Bajos llegaba a Alemania con muchos dolores, a causa de la violenta y rapidísima caída que sufrió en Assen. El italiano reconoció que estaba muy lastrado, y no descartó incluso tener que retirarse durante este fin de semana, teniendo que gestionarse y viendo su situación sesión tras sesión. Pero este viernes ha logrado su objetivo, clasificándose de manera directa a la Q2.
El corredor de Rimini ya empezó el día con unas sensaciones decentes, al finalizar octavo de los Libres 1 con un tiempo de 1:21.370, a poco más de medio segundo de su compañero de marca en Aprilia, Raúl Fernández. Por la tarde, Bezzecchi fue rápido desde el principio, con la llegada de los 'time attack' fue cayendo en la tabla pese a llegar a ocupar el primer puesto, pero finalmente fue capaz de salvar la papeleta, octavo (1:19.996), a seis décimas de Marc Márquez, justo por detrás de Ai Ogura, y delante de Jorge Martín.
El #72 tenía claro que sería un día duro, sensaciones que confirmó, según explicó después de la jornada del viernes a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. Sin embargo, acabó satisfecho por haber podido cumplir su objetivo.
"Ha sido un día duro, como me esperaba. En la vuelta rápida sufrí bastante, pero me falta consistencia. El objetivo, que era meterme en Q2, lo hemos conseguido", empezó diciendo Bezzecchi.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Más o menos estoy como me esperaba. Me duele mucho la espalda y el tronco, así como los tobillos. Ya me tuve que tomar calmantes esta tarde, y mañana tendré que repetir. La moto va bien, seguramente a una vuelta me ha faltado un poco de explosividad por mi parte. En ese sentido, yo tengo que salvar como pueda las cosas, para recuperarme en el parón", siguió, pensando ya en las vacaciones.
De cara al sábado, Bezzecchi tiene claro su objetivo: una buena clasificación. "Tengo que centrarme en hacer una buena cronometrada, y desde allí, veremos". Y también dejó claro que, para él, lo de Assen hace más mella desde el punto de vista físico. "Cuando tienes un golpe tan fuerte como el de Assen, para mí es más duro físicamente que mentalmente", cerró.
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