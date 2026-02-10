Ir al contenido principal

Previo
Fórmula E ePrix de Yeda I

Horarios del ePrix de Yeda de Fórmula E 2026 y cómo verlo: ¡ronda doble!

Apunta los horarios del ePrix de Yeda de Fórmula E 2026, con dos sesiones de clasificación y dos carreras (una con Pit Boost). No te pierdas nada.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Start grid

Foto de: Andreas Beil

La Fórmula E llega a su tercera cuarta ronda de la temporada 2025/2026, el ePrix de Yeda, que es la primera ronda doble del curso, es decir, con dos clasificaciones y dos carreras, el viernes 13 y el sábado 14 de febrero. Apunta a qué hora es cada sesión de Fórmula E en Yeda, con Pepe Martí, y más.

Saudi Arabia Horarios del ePrix de Yeda de Fórmula E 2026 en España Spain

Sesión  Día Horario

Entrenamientos Libres 1 

 Jueves 12 de febrero 18:00-18:55h

Entrenamientos Libres2

 Viernes 13 de febrero 11:30h-12:25h

Clasificación 1 de Yeda

 Viernes 13 de febrero

13:40h

Carrera 1 de Yeda 

 Viernes 13 de febrero 18:05h

Entrenamientos Libres3

 Sábado 14 de febrero 11:30h-12:25h

Clasificación 2 de Yeda

 Sábado 14 de febrero
 13:40h

Carrera 2 de Yeda 

 Sábado 14 de febrero
 18:05h

El ePrix de Yeda es la primera ronda doble de la temporada de Fórmula E, y atento, porque cambia el formato. Habrá una sesión de entrenamientos libres el jueves por la noche, y luego una sesión de libres, clasificación y carrera el viernes y otra sesión de libres, clasificación y carrera el sábado.

El ePrix de Yeda arranca el jueves con los Libres 1 a las 20:00h locales (18:00h de España), antes de la FP2 el viernes a las 13:30h locales y 11:30h de España.

La clasificación del ePrix de Yeda 1 será el viernes 13 de febrero a las 13:40h de españa (15:40 locales), y la primera carrera del ePrix de Yeda será el viernes a las 18:05h de España (20:05h locales, de noche).

Entre ambas jornadas aún habrá una FP3 el sábado, a las 13:30h locales y 11:30h de España, por la mañana.

La segunda clasificación del ePrix de Yeda será el sábado 14 de febrero desde las 13:40h de España y 15:40 locales, aún de día. La segunda carrera del ePrix de Yeda de Fórmula E será el sábado a las 18:05h de España y 20:05h locales.

Luego, el domingo habrá la segunda ronda de Evo Sessions, con famosos e influencers (se podrá ver por Youtube), con Khaby Lame con Nissan, JUCA con Cupra, Emilia Hartford con el Porsche, Arthur TV con Envision, Yung Chip con Jaguar, Behzinga con DS o Willne con Mahindra. Estarán divididos en dos equipos, Senõr Frogs, liderado por TheBurntChip con Behzinga, WillNE, Arthur TV, Calfreezy e Izzy Hammond y el equipo QuickStars, capitaneado por Vikkstar, con Khaby Lame, Max Klymenko, Stan Bruinick (Browney), Emelia Hartford y JUCA Viapri.

Aunque la Fórmula E nunca sabe realmente cuánto duran sus carreras, porque a veces se añaden vueltas si ha habido alguna interrupción que haya hecho que se tuviera que gestionar menos la energía, se espera que ambas carreras en Yeda sean a 31 vueltas cada una.

Sin embargo, hay una gran diferencia respecto a las rondas con solo una carrera, y es que en el Prix de Yeda vuelve el Pit Boost. Se trata una parada en boxes que permite a los monoplazas recargar un 10% de energía cargando durante 30 segundos 600 kW. Se usa solo en las primeras carreras de los fines de semana dobles, en el caso de Yeda solo el viernes. En ese tipo de carreras con Pit Boost, solo hay una activación del Modo Ataque, que se puede usar dos veces en las carreras sin Pit Boost, la del sábado en Yeda.

Saudi Arabia Horarios del ePrix de Yeda de Fórmula E 2026 en Latam Mexico

Sesión y día Horario

Entrenamientos Libres 1 (FP1)

Jueves 12 de febrero

 

11:00h México

12:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

13:00h Venezuela y Bolivia

14:00h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

18:00h España

Entrenamientos Libres 2 (FP2)

Viernes 13 de febrero

04:30h México

05:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

06:30h Venezuela y Bolivia

07:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

11:30h España

Clasificación 1

Viernes 13 de febrero

06:40h México

07:40h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

08:40h Venezuela y Bolivia

09:40h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

13:40h España

Carrera 1

Viernes 13 de febrero

11:05h México

12:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

13:05h Venezuela y Bolivia

14:05h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

18:05h España

 

Entrenamientos Libres 3 (FP3)

Sábado 14 de febrero

04:30h México

05:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

06:30h Venezuela y Bolivia

07:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

11:30h España

Clasificación 2

Sábado 14 de febrero

06:40h México

07:40h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

08:40h Venezuela y Bolivia

09:40h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

13:40h España

Carrera 2

Sábado 14 de febrero

 

11:05h México

12:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

13:05h Venezuela y Bolivia

14:05h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

18:05h España

Cómo ver el ePrix de Yeda de Fórmula E con Pepe Martí

Desgraciadamente los Juegos Olímpicos de Invierno se llevan gran parte del protagonismo, y ni Teledeporte ni Eurosport retransmitirá en sus canales principales el ePrix de Yeda de Fórmula E.

La clasificación y carrera del ePrix de Yeda, tanto el viernes como el sábado, en abierto solo se podrá ver en RTVE Play, la plataforma de RTVE, no en la tele por Teledeporte. Por su parte Eurosport, mediante suscripción, parece que dará en diferido ambas carreras, pero en su plataforma web sí se podrán ver la carrera y la clasificación de ambos días.

En Latinoamérica, como siempre, el ePrix de Yeda se verá en Argentina desde Claro Sports o RTVE; como en México.

El circuito del ePrix de Yeda de Fórmula E

Diriyah fue la sede del ePrix de Fórmula E en Arabia Saudí entre la temporada 2018/2019 y la 2023/2024, pero en la 2024/2025 ya se estrenó una versión modificada del Circuito urbano de Yeda-Corniche que usa la Fórmula 1.

Se trata de una versión más corta, de 3.001 km, con 19 curvas mezclando varias de alta velocidad con cuatro chicanes, y que comparte pocas curvas con la F1. Tras la recta principal, hay un primer sector bastante exigente con una chicane y horquilla, para luego un Sector 2 con las curvas 5, 6 y 7. La recta trasera está dividida por otra chicane, antes de una larga y veloz curva 12 hacia la horquilla de la 13, y dos chicanes finales que completan la vuelta.

El circuito de Yeda se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj también en la Fórmula E. Allí ganó Maximilian Gunther con DS en un final épico adelantando a Rowland en la primera carrera de 2025, antes de que Rowland y Nissan dominaran la carrera 2 resarciéndose y tomando el liderato de un mundial que encabezarían hasta el título.

Solo siete pilotos han logrado ganar las dos carreras de fines de semana dobles en la Fórmula E: Nico Prost en Londres 2016, Sam Bird en Nueva York 2017,  Antonio Felix da Costa en Berlín 2020,  Mitch Evans en Roma 2022, Pascal Wehrlein en Diriyah 2023, Antonio Felix Da Costa en Portland 2024 y Nyck Cassidy en Londres 2025.

Así está el campeonato de Fórmula E de cara al ePrix de Yeda

Después de tres carreras, Nick Cassidy lidera con Citroen aunque solo dos puntos por delante de Pascal Wehrlein, de Porsche, tres por delante de Jake Dennis, de Andretti, y con cuatro puntos de ventaja sobre Oliver Rowland, de Nissan.

Pos Piloto Puntos Brazil Mexico United States
New ZealandN. CassidyCitroën Racing 40 15/3 25/1 -
GermanyP. WehrleinPorsche 38 15/4 8/6 15/3
United KingdomJ. DennisAndretti Formula E 37 25/1 11/5 1/10
United KingdomO. RowlandNissan 34 19/2 15/3 -
SwitzerlandN. MullerPorsche 33 10/5 2/9 21/2
New ZealandM. EvansJaguar 26 - - 26/1
SwitzerlandE. MortaraMahindra 26 - 18/2 8/6
SwedenJ. ErikssonVirgin Racing 18 6/7 - 12/4
SwitzerlandS. BuemiVirgin Racing 13 4/8 3/17 6/7
10º United KingdomT. BarnardDS Penske 12 - 12/4 -
11º NetherlandsN. de VriesMahindra 12 2/9 - 10/5
12º GermanyM. GuntherDS Penske 8 8/6 - -
13º
P. MartíCupra Kiro
 8 - 6/7 2/9
14º PortugalA. Felix da CostaJaguar 4 - - 4/8
15º FranceJ. VergneCitroën Racing 4 - 4/8 -
16º BarbadosZ. MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 1 1/10 - -
17º FranceN. NatoNissan 1 - 1/10 -
18º BrazilF. DrugovichAndretti Formula E   - - -
19º BrazilL. di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM   - - -

Cómo es el formato de clasificación en Fórmula E

La clasificación de la Fórmula E sigue un formato original: los 20 pilotos quedan divididos en dos grupos y los 10 pilotos de cada grupo se enfrentan durante 10 minutos con libertad de número de vueltas hasta que acaben los minutos marcados. Al final de ese grupo, los cuatro pilotos más rápidos de cada grupo pasarán a la fase de enfrentamientos, llamada Duelos. Los grupos se deciden por las posiciones del campeonato: en el Grupo A van el líder, el tercero, quinto y el resto de impares, y en el Grupo B el segundo clasificado, cuarto y así sucesivamente.

Los Duelos se forman así: en Cuartos, se miden el primero del Grupo A con el cuarto del Grupo B, el segundo del Grupo A con el tercero del Grupo B, el tercero del Grupo A con el segundo del Grupo B y el cuarto del Grupo A con el primero del Grupo B.

Los Cuartos de Final, Semifinales y Final se hacen con el la tracción a las cuatro ruedas y el extra de potencia (350 kw) activados. Ahí, los pilotos se enfrentan de dos en dos, saliendo primero uno y a los pocos segundos el otro, de manera que se inicia una "persecución" que la retransmisión de la Fórmula E gestiona muy bien en cada sector calculando si el de delante se está escapando o el de detrás le recorta. Al final de la vuelta, el que haya sido más rápido pasa a la siguiente ronda.

En la Final, el piloto que se impone se lleva la pole position y los pilotos que estuvieran en su grupo ocuparán las posiciones impares, mientras que los que compartían grupo con el piloto que se clasificó segundo ocupan las posiciones pares.

Cuántos puntos se reparten en las carreras de Fórmula E

El sistema de puntuación de las carreras de Fórmula E es como el de la Fórmula 1, con 25 puntos para el ganador, 18 puntos para el segundo, 15 puntos para el tercero, 12 puntos para el cuarto, 10 puntos para el quinto, 8 puntos para el sexto, 6 puntos para el séptimo, 4 puntos para el octavo, 2 puntos para el noveno y 1 punto para el décimo, pero además hay tres puntos para el autor de la pole position y 1 punto para el autor de la vuelta rápida de carrera si acaba dentro del top 10.

