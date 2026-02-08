Pepe Martí ve su futuro en una Fórmula E donde cada vez está más adaptado

Ya ha disputado tres rondas de la temporada 2025/2026 de Fórmula E y Pepe Martí cada día va a más. Después de un complicado debut, puntuó en las otras dos carreras, y el pasado viernes atendió a numerosos medios, entre ellos Motorsport.com, en un evento en el CUPRA City Garage Madrid, antes de viajar a Yeda para su primera ronda doble (con dos clasificaciones y dos carreras el mismo fin de semana).

Como en otras tantas ruedas de prensas, a Pepe le preguntaron si entonces ya descarta y dice adiós al sueño de la Fórmula 1, y explicó: "Es complicado decirlo, porque la F1 es la F1, y obviamente es difícil. Primer, es muy difícil entrar, como ya lo sabemos todos, pero ahora mismo estoy muy feliz donde estoy, estoy muy feliz con mi equipo, CUPRA, como podéis ver me da un apoyo espectacular, nunca he recibido tanto apoyo por parte de una marca en mi carrera deportiva, el equipo es fantástico, y el cambio de aires, cambiar de campeonato, me ha ido muy bien a mí también para resetear, para volver a buscar ese extra 1%. La organización del campeonato es fantástica también y ahora mismo veo mi futuro aquí, en el campeonato".

"Es difícil ver a 5 años, 10 años vista, pero ahora mismo de cara al año que viene, de cara a dentro de tres o cuatro años sí que tengo ganas de estar aquí".

En CUPRA Kiro, Pepe está en probablemente el equipo de la Fórmula E más activo en redes sociales, lo que le lleva a él y a su compañero Dan Ticktum a combinar su rol de pilotos con un papel más de actores, con el que se siente encantado: "Me lo estoy pasando muy bien, el equipo ha sido excepcional, con todos los vídeos y cosas que hacemos también durante el fin de semana, cada uno tiene que hacer su parte. Al final, como piloto, muy bien, pero no solo importa pilotar, importa saber hablar delante de los medios, no meter la pata y al mismo tiempo, tienes que seguir siendo bastante agresivo en la pista y tener ese carácter que al final caracteriza a todos los grandes que ha habido en este deporte. Hay que fortificar todas las partes y, obviamente, el equipo lo ha hecho muy bien y a nivel de medios y demás".

Pepe Marti, CUPRA KIRO Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cuando se le pide resumir sus primeros tres meses, admite que ha ido bien pero sin tirar cohetes: "Creo que podemos estar bastante contentos con el inicio de la temporada. Obviamente el mejor resultado hasta ahora es un séptimo puesto, que tampoco es nada del otro mundo, pero es un buen resultado considerando que en la primera carrera esencialmente protagonizamos un gran accidente, cuando estaba siendo una buena carrera, y en la segunda salimos últimos con un stop and go, perdiéndome la FP1 en la primera y en la segunda ronda, así que era una guerra en la que estaba todo en contra".

"Y luego sí, con un Safety Car que nos ayudó en México, hicimos un buen trabajo, quedamos en los puntos y en Miami, una carrera también en condiciones adversas, lluvia, que no había probado nunca este coche, también conseguimos sumar puntos. Se puede hacer una valoración positiva del inicio de la temporada, pero hay que ser pacientes, ojalá tengamos un fin de semana donde no hayan condiciones adversas, que sea tranquilo y bastante equiparado dentro del fin de semana, y también veremos donde realmente nos encontramos".

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo se recuperó del error en la primera carrera y la posterior sanción, admitió que habría querido 'revancha' ese mismo día: "No voy a comentar sobre las sanciones, pero yo hubiese corrido al día siguiente, o a la misma tarde, al final como piloto, yo llegué el lunes a Miami y tenía que coger un vuelo a las 5 de la mañana y lo primero que hice fue hacer una carrera en el simulador, porque eso es lo que me gusta hacer, y no por tener un accidente grande tengo que tomarme un tiempo para pensar. Al final el riesgo es parte, prefieres obviamente tener un accidente pequeño y no volar por los aires y dar tres vueltas de campana, mi madre también lo prefiere a volar, pero bueno, es parte del trabajo, es parte del riesgo y al final también hay que convivir con ello y saber que son cosas que pueden pasar".

Respecto a lo más complicado que encuentra, es a lo mucho que se castiga cualquier contratiempo durante las vueltas de clasificación: "En Miami en clasificación hice dos errores durante la vuelta y cada uno me costó casi una décima y me quedé creo que a nueve centésimas de entrar en los duelos, así que cuando los márgenes son tan pequeños del primero al último, cometer un pequeño error tiene mucho más peso y va a ser un campeonato donde los circuitos en final tienen una longitud de 2,5 o 2,6 kilómetros, entonces cualquier error tiene mucho más peso".

"Y eso es lo que más me está costando, al final también pasas de hacer las dos FP con el neumático usado, luego pones en clasificación el neumático nuevo otra vez y vas siete o ocho décimas más rápido y tienes solamente una vuelta de efectividad de neumático o dos, y hay que ser muy preciso, hay que adaptarse rápido y obviamente me está costando un poco, pero creo que no estamos lejos de empezar a pelear por entrar en los duelos".

Al final, cada vez va mejor, y no es casualidad que en la única ronda donde ha hecho más sesiones de entrenamientos (de hecho una FPO para novatos, categoría en la que aún entraba), fuera donde más pudiera ir de menos a más, aunque finalmente el resultado no fue tan alto como en la anterior por una carrera que se rompió desde el principio: "Sí, en Miami hice la sesión extra y todo (la FP0), entonces fue positivo comparado con las dos últimas rondas y lo que más me sorprendió fue que hice la FP0 y no me sentí para nada cómodo, hice la FP1, no me sentí para nada cómodo, se subió Dan y fue primero, en la FP2 me sentí más cómodo, sobre todo en el Modo de Ataque que fui cuarto, pero con el modo, digamos, regular que usamos en los grupos me seguía costando, me había encontrado bastante incómodo y luego en la carrera fue bastante distinto, me encontré bastante bien en el coche"

"Sí que es cierto que los Jaguar, los motores Jaguar iban muy bien, al final ganó un Jaguar, los Porsche hicieron un gran trabajo, los coches oficiales fueron segundo y tercero y aún nos queda mucho que aprender en todas las situaciones, en esas situaciones cambiantes, pero al final es el tema es que durante un fin de semana la pista cambia y pones distintos settings cada sesión, de hecho si no me recuerdo mal en una FP probamos cuatro diferentes conjuntos de settings, entonces estás constantemente cambiando, absorbiendo información y tienes que ver cuando sales del coche lo que ha ido bien y lo que no, y es una combinación de todas las cosas que hemos probado durante el fin de semana y me estoy acostumbrando a ese nivel de información".

