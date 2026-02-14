Ir al contenido principal

Crónica de clasificación
Fórmula E ePrix de Yeda II

ePrix de Yeda: Mortara repite pole por 37 milésimas ante Dennis

Mortara conquista la segunda pole consecutiva en Arabia Saudí ante Dennis por 37 milésimas, confirmando el excelente estado de forma de Mahindra. Rowland y Da Costa partirán desde la segunda fila, con Vergne y Günther en la tercera.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Edoardo Mortara, Mahindra Racing

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Treinta y siete milésimas: ese es el margen que ha separado a Edoardo Mortara de Jake Dennis en la final por la segunda pole position del fin de semana en Yeda. Una diferencia mínima, al filo de las centésimas, pero suficiente para que el suizo de Mahindra lograra el doblete y repitiera la pole de ayer, pese a un ligero sobreviraje en el último sector.

Una pole position que confirma el gran estado de forma de la escudería india, que especialmente desde este año ha mostrado un evidente salto de calidad, regresando con regularidad a las posiciones más altas de la parrilla. Ahora el objetivo es dar el siguiente paso, apuntando a esa victoria que se escapó ayer debido a una salida poco brillante.

A su lado en la parrilla estará Jake Dennis, hábil para abrirse paso en los grupos y en los duelos hasta quedarse sin la pole por menos de cuatro centésimas. Una pole que se le resiste desde hace casi una temporada completa, pero verle de nuevo en las primeras posiciones desde la salida representa igualmente una gran oportunidad para luchar no solo por el podio, especialmente en una carrera que se decidirá en gran medida por la gestión energética.

Jake Dennis, Andretti Formula E

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Será una excelente segunda fila para Oliver Rowland, superado en la primera semifinal por Mortara. Tras la decepción de ayer, con el vigente campeón del mundo lejos de las posiciones importantes, salir desde las primeras filas supone un paso adelante significativo para aspirar a un resultado de peso en la carrera de hoy y sumar puntos valiosos para la clasificación. A su lado estará Antonio Félix da Costa, capaz de llevar su Jaguar hasta la tercera posición.

Abrirá la tercera fila Jean-Eric Vergne con Citroën, derrotado por el poleman del día. Saldrá sexto Max Gunther, superado por Oliver Rowland en el primer cuarto de final. Ayer el alemán de DS terminó fuera de los puntos tras una estrategia poco brillante por parte del equipo, probablemente también costosa en términos de opciones de podio: hoy la escudería francesa tendrá la oportunidad de resarcirse, precisamente en el circuito donde hace un año Günther logró una espléndida victoria bajo las luces artificiales de Jeddah.

Partirán desde la cuarta fila Sébastien Buemi y Nick Cassidy, este último superado por alrededor de medio segundo por Da Costa tras un error en la penúltima chicane, hasta el punto de disculparse inmediatamente por radio por la eliminación. Para Citroën, en cualquier caso, se trata de un resultado positivo: el equipo logró meter ambos coches en el top 8.

Jean-Eric Vergne, Citroen Racing

Foto de: Oscar Lumley / LAT Images via Getty Images

La Fórmula E sigue ofreciendo sorpresas, y el primer grupo de clasificación no fue la excepción: el ganador de la carrera de ayer, Pascal Wehrlein, quedó eliminado de inmediato, perdiendo el acceso a los duelos por apenas seis centésimas.

Una eliminación prematura que, sin embargo, no compromete por completo sus opciones de remontada: la carrera de hoy será mucho más táctica en la gestión de la energía, con un grupo destinado a mantenerse compacto. Cierto es que salir tan atrás no es lo ideal, pero no excluye la posibilidad de verlo luchar por una posición destacada.

Eliminado en el primer grupo también Dan Ticktum, que con su Cupra Kiro se quedó fuera por apenas 20 milésimas. También sorprendió la exclusión de Mitch Evans, ayer en el podio: ya en la primera parte del fin de semana había sufrido a una vuelta, aunque luego se reivindicó en carrera. Fuera también Norman Nato con Nissan, Taylor Barnard con DS y Joel Eriksson con Envision.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Si en el primer grupo no faltaron las sorpresas, en el grupo B los favoritos superaron sin problemas el corte, salvo Nico Müller. El suizo firmó una clasificación por debajo del nivel mostrado en esta primera parte del campeonato, en la que había brillado: una actuación que le obligará a una remontada más razonada y táctica en la carrera de esta tarde.

Además del suizo de Porsche, también quedaron eliminados Zane Maloney —autor de una buena clasificación con Lola y fuera de los duelos por unas ochenta milésimas—, Pepe Martí con Cupra Kiro, Lucas di Grassi y Nyck de Vries. El neerlandés de Mahindra habría partido igualmente desde el fondo debido a una penalización de 60 posiciones por la sustitución de algunos componentes en su monoplaza: ahora deberá cumplir un stop&go de 10 segundos en carrera, en una prueba que se presenta claramente cuesta arriba.

Resultados de la clasificación para la carrera 2 del ePrix de Yeda de Fórmula E

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Tiempo Km/h
1 Switzerland E. Mortara Mahindra 48

1'15.116

 143.825
2 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27

+0.037

1'15.153

 143.754
3 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13

+0.275

1'15.391

 143.300
4 United Kingdom O. Rowland Nissan 1

+0.352

1'15.468

 143.154
5 France J. Vergne Citroën Racing 25

+0.463

1'15.579

 142.944
6 Germany M. Gunther DS Penske 7

+0.487

1'15.603

 142.899
7 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

+0.547

1'15.663

 142.785
8 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37

+0.934

1'16.050

 142.059
9 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33

+2.166

1'17.282

 139.794
10 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

+2.345

1'17.461

 139.471
11 Germany P. Wehrlein Porsche 94

+2.214

1'17.330

 139.707
12 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28

+2.360

1'17.476

 139.444
13 New Zealand M. Evans Jaguar 9

+2.228

1'17.344

 139.682
14
P. Martí Cupra Kiro
 3

+2.433

1'17.549

 139.313
15 France N. Nato Nissan 23

+2.233

1'17.349

 139.673
16 Switzerland N. Muller Porsche 51

+2.476

1'17.592

 139.236
17 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77

+2.276

1'17.392

 139.595
18 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14

+2.310

1'17.426

 139.534
19 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

+2.592

1'17.708

 139.028
20 Netherlands N. de Vries Mahindra 21

+2.506

1'17.622

 139.182
Ver resultados

