Crónica de clasificación
Fórmula E ePrix de Yeda I

ePrix de Yeda: Mortara domina y consigue la pole para la primera carrera; Martí, 15º

Edoardo Mortara arrasa en clasificación y saldrá desde la pole, acompañado por el DS-Penske de Gunther, en la primera carrera del E-Prix de Yeda de la Fórmula E 2026.

Francesco Corghi
Editado:
Edoardo Mortara, Mahindra Racing

Edoardo Mortara dominó la clasificación para definir la parrilla de salida de la primera de las dos carreras del E-Prix de Yeda que los pilotos de la Fórmula E disputarán este fin de semana.

El piloto de Mahindra ha mantenido su coche en cabeza desde las dos rondas eliminatorias, marcando el mejor tiempo absoluto y el 1:15.336 obtenido en la final (con un arriesgado roce con el muro al salir de una curva en el último sector), que solo fue superior en la semifinal.

Sin embargo, esto fue suficiente para superar derrotar a Maximilian Gunther, que no cometió ningún error con su DS-Penske en el duelo decisivo, pero perdió por 0.111s.

La segunda fila de la parrilla la ocuparán Pascal Wehrlein con Porsche y Norman Nato con Nissan, que en las semifinales tuvieron que rendirse por un pelo ante los imparables Mortara y Gunther.

Por su parte, Taylor Barnard y António Félix da Costa (derrotados por Wehrlein y Gunther) se quedaron en cuartos de final y, con sus DS-Penske y Jaguar, saldrán desde la quinta y sexta posición, seguidos por Nico Muller (Porsche) y Jean-Éric Vergne (Citroen), que corrieron la misma suerte al caer eliminados en manos de Mortara y Nato.

Completan el Top 10 los primeros eliminados de los dos grupos iniciales, es decir, el Andretti-Porsche de Jake Dennis y el Jaguar pilotado por Mitch Evans, este último superado por solo una milésima por Barnard en el paso a las siguientes fases.

Dada la pole de Mortara, hay una gran decepción en el otro lado del box de Mahindra para Nyck De Vries, que no pasó del 11º puesto, mientras que Dan Ticktum saldrá a su lado como el mejor de los Cupra.

Tampoco puede estar contento Nick Cassidy, cuyo Citroen es 13º, mientras que el más rápido de los Envision es Joel Eriksson, 14º.

La octava fila la ocupan el Cupra de Pepe Martí y otro piloto muy decepcionado, el actual campeón del mundo Oliver Rowland (Nissan). Completando la parrilla están Felipe Drugovich (Andretti-Porsche), Sébastien Buemi (Envision) y los impalpables Lola-Yamaha de Zane Maloney y Lucas Di Grassi.

El primer E-Prix de esta doble cita en Yeda se llevará a cabo a las 18:00h en España.

Apunta todos los horarios:

Resultados de la clasificación del E-Prix de Yeda de la Fórmula E 2026

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Tiempo Km/h
1 Switzerland E. Mortara Mahindra 48

1'15.336

 143.405
2 Germany M. Gunther DS Penske 7

+0.111

1'15.447

 143.194
3 Germany P. Wehrlein Porsche 94

+0.095

1'15.431

 143.224
4 France N. Nato Nissan 23

+0.140

1'15.476

 143.139
5 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77

+0.174

1'15.510

 143.075
6 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13

+0.350

1'15.686

 142.742
7 Switzerland N. Muller Porsche 51

+0.556

1'15.892

 142.354
8 France J. Vergne Citroën Racing 25

+0.671

1'16.007

 142.139
9 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27

+2.399

1'17.735

 138.979
10 New Zealand M. Evans Jaguar 9

+2.261

1'17.597

 139.227
11 Netherlands N. de Vries Mahindra 21

+2.460

1'17.796

 138.870
12 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33

+2.326

1'17.662

 139.110
13 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37

+2.490

1'17.826

 138.817
14 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14

+2.341

1'17.677

 139.083
15
P. Martí Cupra Kiro
 3

+2.499

1'17.835

 138.801
16 United Kingdom O. Rowland Nissan 1

+2.376

1'17.712

 139.021
17 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28

+2.441

1'17.777

 138.904
18 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

+2.738

1'18.074

 138.376
19 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22

+2.442

1'17.778

 138.903
20 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11

+2.735

1'18.071

 138.381
Ver resultados

