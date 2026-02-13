ePrix de Yeda: Mortara domina y consigue la pole para la primera carrera; Martí, 15º

Edoardo Mortara dominó la clasificación para definir la parrilla de salida de la primera de las dos carreras del E-Prix de Yeda que los pilotos de la Fórmula E disputarán este fin de semana.

El piloto de Mahindra ha mantenido su coche en cabeza desde las dos rondas eliminatorias, marcando el mejor tiempo absoluto y el 1:15.336 obtenido en la final (con un arriesgado roce con el muro al salir de una curva en el último sector), que solo fue superior en la semifinal.

Sin embargo, esto fue suficiente para superar derrotar a Maximilian Gunther, que no cometió ningún error con su DS-Penske en el duelo decisivo, pero perdió por 0.111s.

La segunda fila de la parrilla la ocuparán Pascal Wehrlein con Porsche y Norman Nato con Nissan, que en las semifinales tuvieron que rendirse por un pelo ante los imparables Mortara y Gunther.

Por su parte, Taylor Barnard y António Félix da Costa (derrotados por Wehrlein y Gunther) se quedaron en cuartos de final y, con sus DS-Penske y Jaguar, saldrán desde la quinta y sexta posición, seguidos por Nico Muller (Porsche) y Jean-Éric Vergne (Citroen), que corrieron la misma suerte al caer eliminados en manos de Mortara y Nato.

Completan el Top 10 los primeros eliminados de los dos grupos iniciales, es decir, el Andretti-Porsche de Jake Dennis y el Jaguar pilotado por Mitch Evans, este último superado por solo una milésima por Barnard en el paso a las siguientes fases.

Dada la pole de Mortara, hay una gran decepción en el otro lado del box de Mahindra para Nyck De Vries, que no pasó del 11º puesto, mientras que Dan Ticktum saldrá a su lado como el mejor de los Cupra.

Tampoco puede estar contento Nick Cassidy, cuyo Citroen es 13º, mientras que el más rápido de los Envision es Joel Eriksson, 14º.

La octava fila la ocupan el Cupra de Pepe Martí y otro piloto muy decepcionado, el actual campeón del mundo Oliver Rowland (Nissan). Completando la parrilla están Felipe Drugovich (Andretti-Porsche), Sébastien Buemi (Envision) y los impalpables Lola-Yamaha de Zane Maloney y Lucas Di Grassi.

El primer E-Prix de esta doble cita en Yeda se llevará a cabo a las 18:00h en España.

Resultados de la clasificación del E-Prix de Yeda de la Fórmula E 2026