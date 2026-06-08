Martín pide disculpas a "todos mis compañeros involucrados" en el accidente de Hungría

La salida del Gran Premio de Hungría de MotoGP de este domingo, vivió un nuevo accidente en cadena solo tres semanas después del grave episodio que acabó con la lesión de Johann Zarco en la segunda salida del GP de Catalunya, lo que ha provocado que el campeonato esté estudiando medidas para mejorar la seguridad en la parrilla cuando se apaga el semáforo.

Esta vez, el error fue del piloto de Aprilia Jorge Martín, al que se le bloqueó el freno de su moto, perdiendo el control e impactando, precisamente, contra su compañero de equipo Marco Bezzecchi, lo que supuso un accidente en cadena que afectó, además de a los dos pilotos oficiales de Aprilia, a Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio, este último el único que pudo levantar la moto y seguir en carrera, aunque ya sin opciones de ir más allá de la 12ª posición en la meta.

El panel de comisarios de la FIM sancionó a Martín, por esta acción, a una doble vuelta larga en la próxima carrera de gran premio en la que tome parte, supuestamente en Brno dentro de dos semanas.

Justo terminar la carrera, cuando todo el mundo esperaba escuchar las explicaciones, tanto de Martín, como los sentimientos de Bezzecchi, Aprilia tomó la decisión de que los pilotos no hablaran, y que iba a ser Massimo Rivola, el CEO de la escudería, quien iba a ofrecer la versión oficial.

Pasadas unas horas y después de ser dado de alta del centro médico del circuito, el corredor español tomó la decisión de subir un post en su cuenta de instagram:

"Quiero pedir disculpas a todos mis compañeros que se han visto involucrados en el incidente de hoy durante la primera vuelta de la carrera", empieza el campeón del mundo de 2024 su post.

"He perdido el control de la moto y, por desgracia, eso ha provocado una caída múltiple que no he podido evitar. Lo más importante es que, gracias a Dios, todos estamos bien. En situaciones así, eso es lo único que realmente importa", sigue el comunicado del piloto.

"Siento mucho las consecuencias que este accidente ha podido tener para ellos, sus equipos y sus carreras. Nunca quieres verte involucrado en una situación así.

Gracias por todos los mensajes de apoyo, por la comprensión y por el respeto que me habéis mostrado hoy", acaba.

Rivola culpa "cien por cien" a Martín

El que sí salió a dar explicaciones ante las televisiones y también en un encuentro con los medios fue el CEO de Aprilia. El ejecutivo italiano celebró que no hubiera lesionados y pidió disculpas a los pilotos afectados de otros equipos.

A continuación cargó con dureza contra Martín: "No he hablado mucho aún con los pilotos, en caliente es mejor mantener una postura de reflexión. La primera curva es muy estrecha, con poco agarre, es necesario prestar mucha atención en ese punto. Así que el error, claramente, ha sido al cien por cien de Jorge", fue su diagnostico.

"El error de Martin nunca debería haber ocurrido, especialmente cuando la seguridad está en juego y se está abordando la primera curva de forma tan agresiva. Fue un error extraño, no por entusiasmo. Cometió un grave error al frenar, pero no frenó demasiado tarde. Aplicó más potencia con la moto ligeramente inclinada, en una parte del circuito donde hay menos agarre. Es un error que un campeón del mundo no debería cometer", sentenció.

Las declaraciones de Rivola contrastan con las que ofreció en Indonesia el año pasado, cuando Bezzecchi atropelló a Marc Márquez y le dejó seis carreras en casa.

"Pedimos disculpas a Márquez porque Marco cometió un error de juicio. Desafortunadamente, esto sucede en las carreras", dijo entonces.





